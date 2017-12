El sem hinné, mi a közös a Reszkessetek betörőkben és a Jóbarátokban - videó

Szóval Bingék háza nem más, mint McCallisterék korábbi otthona.Egy kis film is készült a kételkedőknek. Na jó, benne van a megoldás is, nevezetesen, hogy a Jóbarátok fogatásánál valahogy ugyanazt az ügynökségi felvételt használták "utcaképnek", mint a Reszkessetek betörők esetén 14 évvel korábban. Még a koszorú is ugyanott van.