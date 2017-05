Ekkor jelenik meg Alice Cooper új lemeze

Paranormal című új lemezén dolgozik Alice Cooper: az album július 28-án jelenik meg. A zenész nyáron Magyarországon is koncertet ad.



Hat év óta ez lesz a rockzenész első stúdiólemeze. Az album producere Bob Ezrin, rajta olyan vendégzenészek lesznek hallhatóak, mint Roger Glover (Deep Purple), Billy Gibbons (ZZ Top), Larry Mullen Jr. (U2) és az eredeti Alice Cooper zenekar zenészei.



A csütörtökön kiadott közlemény szerint a 12 dalt bemutató lemez az énekes korai időszakának garázs-rock hangzását hozza vissza. Bónuszként egy élőfelvételeket és három új dalt tartalmazó mini albumot is kiad Alice Cooper. A dalok Dennis Dunaway bassszusgitáros, Neal Smith dobos és Michael Bruce gitáros közreműködésével készültek.



A rocksztár húsz év után ismét Magyarországon ad koncertet: a 20 éves Fehérvári Zenei Napok (Fezen) keretében augusztus 3-án lép fel.



Alice Cooper valódi ikon a rockzenében, a Poison, a School's out vagy a No More Mr. Nice Guy slágerek révén világszerte ismert előadó több mint 40 éves pályafutása alatt csaknem 60 millió lemezt adott el.



Alice Cooper (eredeti nevén Vincent Damon Furnier) 1948-ban született az Egyesült Államokban. 1964-ben alapította meg társaival első zenekarát Earwings néven, amelyet 1966-ban The Spidersre, 1968-ban pedig Nazzre változtattak. 1969-ben vette fel a zenekar és maga az énekes is az Alice Cooper nevet. Ugyanebben az évben fedezte fel őket Frank Zappa, aki hozzásegítette őket első lemezszerződésükhöz.



Greatest Hits című lemezük megjelenése után, 1974-ben feloszlott a zenekar és az Alice Cooper név onnantól kizárólag a szólókarrierbe kezdett frontembert jelentette. Legutóbbi lemeze 2011-ben jelent meg Welcome 2 My Nightmare címmel.