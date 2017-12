Együtt karácsonyozik Bunyós Pityu és a jó LaciBetyár

Bunyós Pityu és a jó LaciBetyár szenteste sem hagyja cserben rajongóit, akik a klasszikus ünnepei dallamok után, ezúttal kedvenc mulatós slágereiket is meghallgathatják a karácsonyfa alatt. Méghozzá nem is akárhogy: ünnepi köntösben, sztárvendégek tolmácsolásában.



Három éve indult útjára Bunyós Pityu és a jó LaciBetyár népszerű közös műsora, az Eszem-iszom, dínom-dánom, amely év vége közeledtével meglepetéssel készül a nézőknek. Az ünnepi adásban ugyanis az év folyamán a műsorban szereplő sztárokat vendégelik meg újra, mint például Bódi Csabit, Dankó Szilvit, Sós Fecót & Hencsy-t vagy a Dupla KáVét. A vendégek nem érkeznek üres kézzel, és az ajándékok mellett természetesen mindenki saját produkcióval is készül.



„Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy karácsony apropóján egy visszafogott műsorral készülünk, az nagyon téved" – kezdte viccelődve a jó LaciBetyár.



„Garantált, hogy szem nem marad szárazon, sőt! Biztosíthatok mindenkit, csipkelődésekben most sem lesz hiány… Lehet, talán pont a sok zrikálódás miatt nem látszik, de nagyon jó barátok vagyunk Bunyós Pityuval és talán épp ennek is köszönhető, hogy fél szavakból megértjük egymást. Mindig találunk valamit, amivel ugrathatjuk a másikat és ezt nagyon élvezzük. Nincs ez másként karácsonykor sem." – mesélte a jó LaciBetyár.



„Tényleg ne tévesszen meg senkit az örökös huzavona közöttünk, ez mind csupán a jó hangulatért cserébe történik, és működik" – vette át a szót Bunyós Pityu.



„Történt már olyan is, hogy egy fiatal srác odajött hozzám, hogy nem fogom elhinni, de ő a munkáját is otthagyta, nem érdekelte, hogy mit szólt a főnöke, és szaladt haza, hogy megnézhesse a műsort. Ezek a visszajelzések nagyon jólesnek, ilyenkor mindig kiderül, érdemes csinálni. Ezért nem is volt kérdés, hogy ünnepi különkiadással is készülünk a nézőknek, akiket ráadásul a december 24-ei műsor után, egy szilveszteri epizóddal is meglepünk majd. Érdemes lesz tehát két házibuli között is bekapcsolni kicsit a TV-t december 31-én. Mi várunk mindenkit!" – tette hozzá Bunyós Pityu.



Eszem-iszom, dínom-dánom karácsonyi különkiadás december 24-én 18:55-től, a szilveszteri adás pedig december 31-én 21:55-től a Sláger TV műsorán!