Egyszerre három hullámvasút is leállt egy vidámparkban

Az világ első függőleges hullámvasútjaként is emlegetett Oblivion 1998-ban építették, és hatalmas érdeklődésnek örvend a mai napig. A műszaki probléma május 31-én délután 2 óra körül történt, és habár a park dolgozói mindent megtettek, hogy leszedjék onnan az embereket, több mint fél órába telt el mire sikerült megoldani mindezt.Ami érdekes az egészben, hogy a park másik két hullámvasútjánál is felléptek műszaki hibák. A híres The Wicker Man 20 percig a Galactica pedig 11 percig nem üzemelt.Az Alton Towers szóvivője szerint számtalan oka lehet annak, ha egy hullámvasút leáll. Például leejtett telefon vagy egy vendég rosszulléte. A rendszer újraindítása pedig időbe telik, ami több perces késést okozhat. Ez történt itt is, de mindig igyekeznek a lehető leggyorsabban és biztonságosabban megoldani a felmerülő problémákat.Az Oblivionon rekedt látogatókat – szigorú protokollt követve – fél óra után sikerült lesegíteni egy biztonsági lépcsőn keresztül. Így mind a tizenhatan sikeresen megúszták az incidenst – írja a