Évről évre egyre több a női zeneszerző és szövegíró Magyarországon az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület adatai szerint - közölte a szervezet szerdán.



A 2016-ban újonnan regisztráló 1451 dalszerző közül csaknem minden negyedik, összesen 342 volt nő, ez 23,6 százalékot jelent. Bár ez kevésnek tűnhet, és jelzi, hogy még mindig erősen kiegyenlítetlen a nemek aránya a magyar piacon, mégis jelentős előrelépés a korábbiakhoz képest, hiszen a női dalszerzők aránya 2015-ben 16, 2005 előtt mindössze 5 százalék volt Magyarországon - írja az Artisjus közleményében, amely szerint a nők részére kifizetett jogdíjak mértéke a növekedést ilyen arányban még nem követi, de várhatóan ez hamar változni fog.



Hozzáteszik: a kiegyenlítetlen helyzet nem csupán magyarországi sajátosság, a világhírű női előadók vagy az elismert zeneipari cégvezetőnők térnyerése ellenére a kérdés továbbra is a globális zenei világ egyik problémája. A brit adatok szerint a szigetországban is csak 13 százalékot tettek ki a női dalszerzők 2013-ban.



A 2016-ban bejelentett zeneművek száma Magyarországon 18195 volt, a női szerzővel (is) rendelkező dalok száma pedig összesen 2432, ez 13,4 százalékos arányt jelent. Az Artisjus 2016-ban a magyar dalszerzőknek összesen 4,486 milliárd forint jogdíjat fizetett, ebből a női dalszerzőknek 8,4 százalék, azaz 376,5 millió forint jutott. A női részesedés a jogdíjakból 2007-ben még csupán 5,1 százalék volt.



A női szerzők munkáját a magyar iparági díjak, köztük a zenei alkotást középpontba állító Artisjus-díj is egyre inkább elismeri. Míg korábban inkább előadói területtől kerültek ki női díjazottak, az utóbbi években egyre gyakrabban kapták meg női szerzők is a szakmai szervezet elismerését - olvasható a közleményben.



Mint írják, 2014 óta minden évben akad legalább egy női szerző is a díjazottak között: három éve Váczi Esztert választották az év szövegírójának, egy évvel később Tallér Zsófia lett minden idők első Artisjus-díjjal kitüntetett női komolyzenei díjazottja, tavaly pedig Jónás Verát választották az év junior könnyűzenei alkotójává.



Még erősebb női jelenlétet tükröz az új szerzemények versenyének is tekinthető A Dal című televízió műsor, amelynek utóbbi évadaiban a versenybe került szerzemények mintegy egyharmada női szerzővel (is) rendelkező mű volt. Sőt, a tavalyi nyertes Pioneer egyik szerzője is női alkotó, Csarnai Borbála - áll a közleményben, amely kitér arra is: a nőnap alkalmából közzétett 2016-os statisztika nem egy egyszeri, kiugró eredményt tükröz, hanem egy stabil változási folyamat része, amelynek eredményeként a nők várhatóan egyre nagyobb teret fognak nyerni a zeneiparban.