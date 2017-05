Egyre gazdagabbak a brit szupergazdagok

J. K. Rowling

A vasárnap megjelent 2017-es összesítés szerint a brit pénzarisztokrácia felső kasztjának összvagyona egy év alatt 14 százalékkal, 83 milliárd fonttal 658 milliárd fontra (csaknem 250 ezer milliárd forintra) emelkedett. A Rich List 2017 szerint a rangsorban szereplők közül 19-nek a vagyona egymilliárd fonttal vagy ennél is nagyobb mértékben emelkedett az elmúlt évben.A felső 500 összvagyona 580,4 milliárd font, vagyis magasabb a tavalyi teljes listán szereplő ezer szupergazdag akkori 575,6 milliárd fontos együttes vagyontömegénél. A 2017-es összesítés szerint a brit pénzarisztokrácia felső ezres kasztja jelenleg 134 milliárdost számlál, tizennéggyel többet, mint a tavalyi lista. Csak Londonban 86 milliárdos él, több, mint a világ bármely más városában. A globális pénzügyi válság óta ismét lendületbe jött vagyongyarapodás ütemét jól mutatja, hogy az idei Rich List ezres névsorába minimum 110 millió fontos vagyonnal lehetett egyáltalán bekerülni, a 2009-es Rich List 55 millió fontos bekerülési küszöbének éppen a kétszeresével.A The Sunday Times az idei lista közzétételéhez időzítve megrendelt egy közvélemény-kutatást is a szupergazdagok megítéléséről. A YouGov kutatóintézet által elvégzett vizsgálat szerint a britek többsége büszke arra, hogy Londonban több milliárdos él, mint például New Yorkban, ennek ellenére azonban 78 százalékuk támogatná, ha a leggazdagabbaknak a jelenleginél több adót kellene fizetniük.A közvélemény számára az sem mindegy, hogy ki miként szerezte vagyonát. A megkérdezetteknek mindössze a 4 százaléka adózik elismeréssel azoknak, akik öröklés útján tettek szert gazdagságukra, a legtöbben, 61 százaléknyian viszont elsősorban azokra néznek fel, akik alkotóművészi - irodalmi, színészi, zenei - tehetségükkel szerezték vagyonukat.

Az irodalmárok közül messze a leggazdagabb a példátlan sikerű Harry Potter-regénysorozat Skóciában élő szerzője, Joanne K. Rowling, akinek a Rich List 2017 szerkesztői 650 millió font vagyont tulajdonítanak, 50 millió fonttal többet, mint tavaly. J.K. Rowling, az idei ezres lista 197. helyezettje az 1990-es évek elején még heti 70 fontos tanácsi segélyből, munkanélküliként tengődött egy edinburghi szociális bérlakásban, ma viszont világviszonylatban is a leggazdagabb regényíró. A hét kötetből álló Harry Potter-regényfolyamból világszerte 450 millió példány fogyott 6,1 milliárd font értékben, amelyből a Rich List összeállítóinak becslése szerint J.K. Rowlingot 900 millió font jogdíj illethette, és a Harry Potter-filmek legalább további 200 millió fonttal gyarapíthatták vagyonát. Ennek alapján sokan hiszik milliárdosnak az írónőt, a Rich List 2017 szerkesztői hangsúlyozzák azonban, hogy Rowling rengeteget fordít vagyonából jótékonysági célokra.A zenei vagyonlistát továbbra is Sir Paul McCartney vezeti, 780 millió fontos - a tavalyinál 20 millió fonttal nagyobb - bankszámlával. A Beatles egykori basszusgitárosát és dalszerzőjét Andrew Lloyd Webber követi 740 millió fonttal a zenei vagyonlista második helyén. A világhírű musicalszerző vagyona 25 millió fonttal gyarapodott a tavalyi Rich List óta. Hozzájuk képest a brit uralkodó szinte szegénynek tűnik.A 91 esztendős II. Erzsébet királynő a tavaly kimutatott 340 millió font után az idei listán 360 millió fonttal szerepel; ez a 329. helyre volt elegendő. Az uralkodó - vagyongyarapodása ellenére - tíz helyet visszacsúszott egy év alatt, tavaly ugyanis a 319. helyen állt a Rich List ezres mezőnyében.