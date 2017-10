Egymást vádolja koppintással a két rádiós

Balázs beszólt kollégájának a #Bochkor című műsor miatt, ugyanakkor Bochkor Gábor szerint jobb, ha Balázs hallgat, mert ők tokkal-vonóval koppintották le a Bumerángot - írja a Bors A "háború" azzal kezdődött, hogy csütörtök reggel a Rádió1-en Balázs azt ecsetelte, hogy szerinte Bochkor Gábor ATV-n futó műsora az ő Gyertek át!-jának a koppintása – idézte fel a lap.

Sokszor nem értem Balázst, hogy miért kell egyáltalán megszólalnia. Most komolyan. Nem kell mindig beszélni. Furának tartom attól az embertől, aki tokkal-vonóval és komplett lekoppintotta a Bumerángot. Akkor nem szólalok meg, mert látott két egyforma kanapét, nem? Gondolj bele, hogy a Bumerángban volt Voga vadászat, aztán ők vadásztak Vadonnal. Repülőgépről közvetítettem, akkor ő is repülőről közvetített. Átrepültem Bessenyei Petivel, akkor ő is átrepült Bessenyei Petivel, mint rádióközvetítés. Ott van az üvegstúdió, amit én találtam ki, rajzoltam le. És Balázséknál is. Effektíve az egész műsorstruktúra pont ugyan az. Oké, én nem szóltam egy szót sem, de akkor meg minek? Mert látott egy sárga kanapét? Hihetetlen. Nagyon zseni. Komolyan.