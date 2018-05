Egykori koreai tolmácsa lett Gerhard Schröder volt német kancellár ötödik felesége

A 74 éves szociáldemokrata német exkormányfő titokban vette el a 25 évvel fiatalabb Kim Szo-jönt (So Yeon Kim), az esküvővel még közvetlen környezetét is meglepte.A váratlan gyorsasággal létrejött frigyre úgy derült fény, hogy újra jegygyűrűt láttak az újságírók Gerhard Schröder kezén barátja, Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfői moszkvai beiktatásán. Másnap a politikus környezete megerősítette, hogy a pár összeházasodott, annak időpontja és helyszíne azonban továbbra sem ismert.Egy januári szöuli sajtótájékoztatón Schröder és kedvese még azt mondta, hogy idén ősszel szeretnének egybekelni. A volt német kormányfő azt mondta, hogy felváltva akarnak élni Németországban (Berlinben és Hannoverben) és Dél-Koreában.Schröder és Kim két éve egy nemzetközi üzleti fórumon ismerkedett össze, ahol Kim tolmácsként dolgozott a volt kancellár mellett. Amikor egy éve a pár kezdett együtt mutatkozni, az exkancellár előző felesége, Doris Schröder-Köpf elismerte, hogy Kim volt a végleges, bár nem az egyetlen oka egy évvel korábbi szakításuknak. Az új házasságkötés nem történhetett nagyon régen, mert Schröder és Köpf hivatalosan csak áprilisban vált el.A románc másik oldalról sem alakult konfliktusmentesen. Kim Szo-jön volt férje beperelte 77 ezer euróra a volt német kormányfőt arra hivatkozva, hogy házasságon kívül viszonyával "elviselhetetlen lelki szenvedést" okozott neki, és ő volt az oka annak is, hogy házassága Kimmel tönkrement. A feleség ezt cáfolta.Német sajtóértesülések szerint a házasságkötést októberben a fényűző berlini Adlon szállodában ünneplik nagyszabású lagzival.