Egyedi ajtóra vágyik? Ha van legalább 1,3 milliója, most lecsaphat egyre

Elárverezik annak a legendás New York-i szállodának, a Chelsea-nek az ajtóit , ahol egykor világhírű művészek sokasága lakott - tette közzé a Guernsey's aukciósház.Az 1884-ben nyílt szállodában 2011-es bezárásáig olyan hírességek laktak, mint Mark Twain és Jack Kerouac írók, Humphrey Bogart filmszínész, Andy Warhol képzőművész, és olyan zenészek, mint Janis Joplin, Bob Marley, Joni Mitchell, Bob Dylan vagy Madonna.A New York Manhattan városrészének 23. utcájában álló egykori olcsó szállodáról szól Leonard Cohen Chelsea Hotel No. 2 című száma is.A szálloda egy hajdani lakója mentett meg a szemétteleptől több mint ötven szobaajtót, közülük 22-ről azt is kinyomozta, melyik híres művész lakott a szobában, amelyhez tartoztak.Jim Georgiou a csütörtöki New York-i árverés bevételének felét egy City Harvest nevű jótékonysági alapítványnak adja, amely étkezést biztosít a város éhezőinek. Georgiou egy időben maga is hajléktalan volt.A férfi 2002 és 2011 között lakott a kétszintes épületben, amelyet 2011-ben fejújítás miatt bezártak. Ha befejezik, csak a homlokzat fog emlékeztetni a régi szállodára.2012-ben megfigyelte, amint az ajtókat elszállítják. Barátaival együtt sokat megmentett közülük, majd az egykori híres lakókat keresve kiderítették többek között, hogy a 105-ös számú ajtó mögött élt egy ideig Andy Warhol múzsája, Edie Sedgwick színésznő.Az árverésen a hajdan jobb napokat látott, ma ütött-kopott ajtók mindegyikének licitje 5 ezer dollárról (1,3 millió forint) indul.