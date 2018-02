Egyből három epizóddal debütál a népszerű szitkom a humorcsatornán

Valentin nap alkalmából új sorozattal kedveskedik nézőinek a Comedy Central. A szórakoztató szitkom betekintést enged Josh Greenberg, a kissé naiv, ám annál romantikusabb srác kalandjaiba. Az ifjú hősszerelmes mindent elkövet, hogy megtalálja a nagy Ő-t, miközben szürreális és bizarr helyzetekbe keveri magát… Az Úr keres hölgyet február 13-án 21:30-tól tripla epizóddal debütál a humorcsatornán.A lapátra tett Josh nem adja fel, és rendületlenül keresi tovább a szerelmet. A rendkívül romantikus, ám annál bénább fiú, akinek a munkája és a lakása is bőven hagy kivetnivalót maga után – emellett a magabiztossága sem az igazi a lányok körül – szinte már megrögzötten kutatja következő barátnőjét. Az olykor szürreális, néhol kínos, máskor mulatságos helyzeteket sokszor csak nővére, Liz, és legjobb barátja, Mike segítségével képes átvészelni.Az untig ismert párkapcsolati problémákat és konfliktusokat a túldramatizált, abszurd és extrém humorral feldolgozó epizódok egyszerre teszik ismerőssé, megdöbbentővé és felettébb szórakoztatóvá a Simon Rich The Last Girlfriend on Earth című novelláskötete alapján készült vígjátéksorozatot.Akár kapcsolatban él, akár még keresi az igazit, nincs is jobb, mint sok-sok nevetéssel hangolódni a szerelmesek ünnepére: kedd este szurkoljunk együtt Joshnak, hogy megtalálja élete párját!Február 13-án 21:30-kor tripla epizóddal startol az Úr keres hölgyet a Comedy Central műsorán!