Egy zentai születésű lány lett a Nemzet Szépe

Kis Gabriellát választották a 2017-es Nemzet Szépe győztesének szombaton a gödöllői királyi kastélyban. A 21 éves ápolónő nyereménye mások mellett 1 millió forint készpénz és egy autó.Június 17-én a gödöllői királyi kastélyban rendezték meg a Nemzet Szépe szépségversenyt szinte napra pontosan 150 évvel azt követően, hogy megkoronázták Sissit, az utolsó magyar királynőnket.A több száz jelentkező közül 12 lány jutott be Nemzet Szépe felkészítő táborába, s 10 versenyző mutathatta meg magát szombaton a zsűri előtt. Az eseményen a külső és a belső is érték, fontos volt a lányok természetessége, így tetoválással, plasztikai műtét után és testékszerrel sem lehetett indulni.A 21 éves szépségkirálynő a szerbiai Zentán született, jelenleg Szegeden dolgozik ápolónőként a sebészeti klinikán. Gabriellának a tavalyi győztes, dr. Özer Nóra adta át a Nemzet Szépének járó egyedi tervezésű koronát. A nyertes kiemelkedő díjazásban is részesült: 1 millió forint készpénzt, a Magyar Talléros Kft. jóvoltából egy Fiat 500-as gépjárművet, egy hetes marokkói utazást, Silka modell szerződést, CND Nail jóvoltából 1 éves bérletet és Pearl Cosmetics ajándékcsomagot is kapott.

Szépségkirálynőként azt az üzenetet szeretném terjeszteni, hogy nekünk magyar nemzetként össze kell tartanunk. Attól függetlenül, hogy egy határ választ el bennünket, ez a legfontosabb

- mondta Kis Gabriella.Második udvarhölgynek a 26 éves szadai, első udvarhölgynek a 21 éves tiszaújvárosiválasztotta a zsűri. A közönségdíjas a 22 éves szolnoki Hegedűs Nikolett lett.A magyar győztes 2018-ban mutatkozhat be a Miss Nation’s ­Beauty világversenyen. Az elkövetkezendő időszakban a nemzetünket képviselő királynőnek feladata lesz, hogy hírül vigye Magyarország turisztikai- és természeti értékeinek, gasztronómiájának, hagyományainak, történelmének és nemzeti specialitásainak ismeretét is.

Fontosnak tartjuk a magyar export-import lehetőségek, a legjobb hazai vállalatok bemutatását. A világversenyen a jelentkezők kisfilmjeit komoly gazdasági szereplők előtt vetítik le, akik nem csak a szépségek, hanem befektetési lehetőségek megismerése után is érdeklődnek. A szépség ünneplésén túl a hazai élelmiszeripar, borkultúra, turizmus, természeti kincsek, tudományos fejlesztések, gazdasági kapcsolatok népszerűsítésének misszióját szeretnénk beteljesíteni

- mondta Felleg Tícián, a Nemzet Szépe alapítója és tulajdonosa.Az idei zsűriben Tolvai Reni énekesnő, Özer Nóra 2016-os Nemzet Szépe, Kanizsai Ágnes a Silka tulajdonosa, Nagy Rudolfné Anett a Talléros Pálinka képviseletében, Kiss Márk stylist, Adam Koncsek, a Nemzet Szépe hivatalos fotográfusa, Lisztes Krisztián válogatott labdarúgó, Schmuck Andor, Bujtás Gyula és Felleg Tícián, a Nemzet Szépe alapítója döntött a győztes személyéről, valamint szavazati joggal rendelkezett a két műsorvezető, Gergely Róbert és Némedi-Varga Tímea is.