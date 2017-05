Egy vakteszt szerint az új hegedűk verik hangzásban a Stradivarikat

Egy vaktesztben a kutatók 10 szólistának bocsátottak a rendelkezésére három Stradivari és három modern, 10 évesnél nem idősebb hegedűt. A zenészek bekötött szemmel játszottak egy függöny mögött, Párizsban 55, New Yorkban pedig 82 koncertlátogató előtt. A hangzást tekintve a közönségnek jobban tetszett a modern hegedűk játéka, mint a régieké, függetlenül zenei tapasztalataiktól. Emellett sem a szólisták, sem a zenehallgatók nem tudtak következetesen különbséget tenni az új és a régi hegedűk között.



A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy versenyen induló hegedűművészek jobban járnak, ha modern hegedűn játszanak, feltéve, hogy a zsűri tagjai nem ismerik a hangszer márkáját, ami esetleg befolyásolná őket. A kutatók azt javasolják maguknak az előadóknak is, hogy vakon válasszák ki hangszerüket, nehogy őket is befolyásolja egy neves hangszerkészítő presztízse.



Ugyanezen csapat két korábbi, 2010-ben és 2012-ben végzett vaktesztjében a zenészek is valamelyest jobban preferálták az új hangszereket, mint a régi hegedűket. Egy 2014-es kutatásban 10 zenész közül hat inkább az újat választotta.



A híres itáliai hangszerkészítő, Antonio Stradivari műhelyéből a 17. és 18. században kikerült hegedűk és egyéb húros hangszerek ma dollármilliókat érnek, a hetven év alatt legyártott 1100 hangszerből mintegy 650 maradt fenn napjainkig.