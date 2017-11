Egy üzletasszony jelentkezett be elsőként a Weinstein-cégért

Maria Contreras-Sweet, aki az Obama-adminisztráció idején a kisvállalkozásokért felelős hivatal vezetője volt, nők vezetésével akarja életben tartani a szexuális zaklatással és erőszakkal vádolt Harvey Weinstein és fivére alapította vállalatot - jelentette a Wall Street Journal (WSJ).



Az amerikai napilap birtokába jutott az a levél, amelyet Contreras-Sweet a cég igazgatótanácsának küldött.



A levelet november 8-án keltezték, a vételi ajánlat összegét nem tartalmazza. A pénzügyi befektetők kilétét sem ismerteti, de a többségük nő - írta a WSJ.



A produkciós cég folytathatná tevékenységét és mind a 157 alkalmazottját megtartanák. A jelenlegi két társelnöknek, a Weinstein-fivéreknek azonban távozniuk kellene.



Levelében Contreras-Sweet arról írt, hogy "mély hatást gyakoroltak rá a közelmúltban feltártak", és a "cég átszervezése egy nők vezette vállalkozássá inspiráció lenne az iparág számára, és egy új modellt jelentene arra, hogy lehet egy szórakoztatóipari vállalat sikeres, miközben méltósággal és tisztelettel bánik alkalmazottaival".



Annak a reményének adott hangot, hogy a többségében nők alkotta igazgatótanács megváltoztatja a cég nevét. Ígéretet tett arra, hogy létrehoznak egy pénzügyi alapot, az elbocsátott társelnök, Harvey Weinstein áldozatai számára, és mediátorok segítenék a peres ügyek elrendezését.



Contreras-Sweet korábban megalapította a Latin-Amerikára összpontosító ProAmerica Bankot, jelenleg a Sempera Energy cég igazgatótanácsának tagja, de nincs média és szórakoztatóipari tapsztalata, befektetése.



A WSJ tudni véli, hogy a Weinstein-cég megvásárlását mérlegelte az A&E Networks, a Lions Gate Entertainment Corp., és a Metro-Goldwyn-Mayer Inc. A vállalat tárgyalásokat folytat a Colony Capital alapkezelővel, de nem jutottak eddig egyezségre. Utóbbi azonnali tőkeinjekciót ígért a produkciós cégnek.



A Weinstein Co. október elején azonnali hatállyal elbocsátotta társelnökét, Harvey Weinsteint - olyan Oscar-díjas filmek producerét, mint Az angol beteg, a Chicago, A Gyűrűk Ura - A király visszatér, A király beszéde és a The Artist - A némafilmes -, akit szexuális zaklatással és erőszakkal vádoltak meg többen.



A Weinstein-fivérek 2005-ben hozták létre a Weinstein Co. produkciós vállalatukat.



A Colony Capital a tőkeinjekciót az után ajánlotta fel, hogy a botrány miatt számos partnere - köztük az Amazon - megszakította az együttműködést a Weinstein Co.-val. A Hatchette Book könyvkiadócsoport is megszüntette együttműködését a Weinstein Books könyvkiadóval.