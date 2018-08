Egy szerencsés ott bulizhat a Will Smith szülinapján

Közös ebéd, fotózkodás, és egy helikopteres bungee jumping is vár arra, aki együtt ünnepelne Will Smith-tel és családjával.A színész az instagramon adta át a bulira a meghívóját. Nem kell mást tenni, csak augusztus 31-ig két alkalommal adakozni az Education Cannot Wait – Az oktatás nem várhat – vagy a The Will & Jada Smith Family Foundation alapítvány egyéb kampányára.