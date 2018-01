Egy régi hagyomány a modern világban: a képeslap

Sokunknak már csak homályos emlék, hogy gyermekkorunkban gyűjtöttük a szülinapunkra vagy karácsonyra kapott képeslapokat, és ahogy kincsként őriztük, ha nyáron egy ismerősünk távoli, egzotikus helyről küldött csodaszép lapot.Mindez az internet, a közösségi média révén már szinte feledésbe merült, de a közel 15 éves Postcrossing kezdeményezés életben tartja a hagyományt.

A magyar postcrosserek körében pedig nagy öröm és nagy lépés, hogy februártól már magyar Postcrossing bélyeg is kapható a postákon.

715,068 regisztrált tagja van az oldalnak 213 országból. Magyarországról 2044-en csatlakoztak eddig.

45,115,506 képeslapot küldtek egymásnak ezidáig a PC tagok.

Ezek a lapok összesen 226,982,620,984 km-t utaztak. Ez nagyjából 5 és félmillió kör a Föld körül vagy közel 300 000 oda-vissza út a Holdra vagy 760 oda-vissza út a Napra!

A legtöbb lapot a németek, az oroszok és az Egyesült Államokbeliek küldték, Magyarország a 41. a rangsorban.

A legtöbb lapot eddig egy német férfi küldte (23,820 elküldött lapja van), Magyarországon egy hölgy a csúcstartó 5400 lappal.

2017-ben a PC keretében 5,425,005 képeslap találta meg címzettjét, ebből közel 1 millió lapot német felhasználók küldtek.

2017-ben a leghosszabb utat – 19,985 km-t – egy új-zélandi lap tette meg, ami Spanyolországba ment. https://www.postcrossing.com/postcards/NZ-155857

2005-ben egy portugál fiú, Paulo azt gondolta, hogyha neki mindmáig nagy örömet okoz, ha képeslapot hoz a postás, akkor talán mások is így vannak ezzel. Létrehozott ezért egy weboldalt, ahova pár nappal később már több százan regisztráltak a világ számos országából, mára pedig több mint 700,000 a tagjainak a száma.A népszerűség titka az volt, hogy Pauloék felelevenítettek egy eltűnőben levő hagyományt és sokak életébe visszacsempészték az örömöt, amikor egy fárasztó nap végén hazaérve egy szép lap és egy kedves üzenet vár.A Postcrossing lényege, hogy valódi, papíralapú, felbélyegzett képeslapokat küldünk és kapunk a világ különböző pontjairól. Ehhez a fent említett Paulo és csapata internetes oldala, a www.postcrossing.com adja az alapot, amelyre ingyenesen lehet regisztrálni a profilunk létrehozásával. A rendszer ezután random mód megadja nekünk néhány másik postcrosser (azon emberek, akik szintén használják ezt az oldalt) profilját és címét, akinek képeslapot küldhetünk – mindeközben a mi profilunkat is kidobja más regisztrált tagoknak (a címek természetesen nem nyilvánosak, csak az látja a miénket, aki épp minket „húzott").Egy adott kód révén a kapott lapot a címzett a beérkezés után be tudja regisztrálni, sőt üzenetben meg is tudja köszönni.Mivel több mint 200 országból csatlakoztak tagok, ezért szinte bárhonnan kaphatunk lapot: egyik nap lehet hogy egy szép tájkép érkezik Hollandiából vagy Franciaországból, máskor viszont valami igazi különlegesség például Kubából vagy Tajvanról.Ezek a lapok remek lehetőséget adnak arra, hogy bepillantsunk más kultúrákba és ott élő emberek mindennapjaiba, de akár találhatunk levelezőtársakat is különféle országokból és korosztályból. Ezt a hobbit életkortól függetlenül bárki űzheti, minimális angoltudás szükséges csak hozzá.A kezdeményezés azonban nem állt meg a képeslapküldés szintjén, a postcrosserek a legtöbb országban (így nálunk is) saját FB csoporttal is rendelkeznek, és időről-időre találkozókat is tartanak. Ezekre általában külön PC-s képeslap is készül. Egy ilyen speciális lapot kapni aztán, amit az adott ország számos postcrossere aláírt, igazi csemegének számít.Ugyanígy külön „értékkel" bír Postcrossing bélyeggel ellátott lapot kapni.Az elmúlt évek során többek közt Oroszország, Írország, Csehország, Szlovénia, Indonézia és Guernsey szigete is adott ki ilyen bélyeget.Február 2-tól pedig a magyar PC bélyeg is forgalomba kerül. 4-es (egy keretrajzon belül 4 db azonos bélyeg) kisívként kerül kibocsátásra, de darabonként is lehet vásárolni. Az ára 120 Ft/darab. Hogy mit ábrázol, egyelőre még (a Magyar Posta kérésére a magyar postcrosserek többségének is) titok, de aki kíváncsi rá és a Postcrossingról is szeretne többet megtudni, azt február 2-án pénteken 11:00-kor a magyar postcrosserek szeretettel várják a Filapostán (Budapest V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 16.) és utána 12:00-tól a XIII. Magyar Postcrossing találkozón.

“Ez a lap az egyik kedvencem, alapvetően is gyönyörű, és az már csak hab a tortán, hogy Kazahsztánból jött. A küldője a kedves üzenetben azt is megemlíti, hogy Almaty nevű városban él, ami a kazah nyelven “alma" nevű gyümölcsről kapta nevét. Szerintem ő sem tudta, hogy az a gyümölcs magyarul is alma!"

“Ezt a hollandiai Delft városából kaptam, pont akkor, amikor a ’Leány gyöngy fülbevalóval’ c. könyvet olvastam, ami ott játszódik. A küldője valószínűleg telepatikus képességekkel rendelkezett!"“2015. februárban kaptam egy csodaszép lapot Nepálból, de a rajta levő kódból látszott, hogy a feladója fehérorosz. Feltűnt, hogy furán vastag a képeslap. Kicsit hajlítgattam, és váratlanul kettévált. Két képeslap lett belőle! Az egyik lap valóban nekem szólt, a másik pedig egy ismeretlen magyar férfinek. Mint utóbb kiderült két belorusz lány együtt utazgatott Nepálban, együtt dobták be a képeslapokat – az egyikőjük nekem a lent láthatót, a másikuk egy másikat egy magyar ismerősének, Csabának. Ez a két lap valahogy összetapadt, és együtt utazott hozzám. A másik lapot beletettem egy borítékba, és elküldtem az eredet címzettnek, írtam hozzá egy kis üzenetet. Aztán mi is elkezdtünk levelezni, és rábeszéltem Csabát, hogy csatlakozzon a PC-hez."

Happy Postcrossing!

„Ezt a képeslapot Finnországból kaptam, amikor még GreenButterfly volt a PC-s felhasználónevem. A küldője pedig azt írta a hátán, hogy a párja itt dolgozott évekig Magyarországon, és a gyerekei is itt jártak iskolába egy ideig. Megtanultak magyarul, és felnőttként is többször visszatértek már hazánkba."