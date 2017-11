Egy plüssmaci 322 kilométert utazott, hogy visszajuttassák a gazdájához

Forrás: Logan Air

A kislány édesanyja, ezért írt a reptér Facebook-oldalára egy posztot, hogy legyen olyan kedves mindenki, aki a reptéren van, vigyázzon a nagyon fontos mackóra, amíg el nem tudják hozni, és ha lehet, helyezzék biztonságba - írja a BorsOnline . A posztot egy utaskísérő, Kirsty Walte is észrevette, aki úgy döntött, újraegyeíti a plüsst és a gyereket.

Walte felszállt a kirkwalli járatra, ahol minden földi jóval elhalmozta a macit. Jól is érezte magát a plüss, sőt még a pilótafülkébe is bemehetett, amelyről fotó is készült. Amikor leszálltak Summer már várta, hogy végre magához ölelhesse a mackót. Erről is készült kép, amelyet szintén rengetegen osztottak meg, nem véletlenül.

A glasgow-i reptéren már bevezették a mackócímkét, ami azt jelenti, hogy minden plüss a poggyászhoz hasonlóan kap egy címkét, amelyen a tulajdonos adatai szerepelnek. Erre azért volt már szükség, mert az elmúlt három hónapban 21 kedvenc maradt a reptéren.