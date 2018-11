Egy olasz tésztagyártó taszítaná le a Nutellát a trónról

Kép forrása: lacucinaitaliana.it

Saját mogyorókrémet készül piacra dobni a Barilla olasz tésztagyártó cég, a Nutella versenytársának szánt termék azonban nem fog pálmaolajat tartalmazni.Az olasz Ferrero édességgyártó kenhető kakaós mogyorókréme, a Nutella hosszú évek óta a legnépszerűbb mogyorós csokoládékrém a világon. Elődjét Pietro Ferrero cukrász alkotta meg 1946-ban, válaszul a második világháborút követő időszakban uralkodó kakaóhiányra. Ezt a receptet tökéletesítette később Pietro Ferrero fia, Michele Ferrero, ő adta a Nutella nevet az akkoriban még kicsiny családi vállalkozás termékének.A nyolcvanas években vált világszerte elterjedtté a Nutella, mára pedig világelsőnek számít: éves forgalma eléri a több mint 2 milliárd eurót, amivel 54 százalékos részesedése van a csokoládékrémek globális piacán. Ezzel a Nutella vezetőnek számít, és gyakorlatilag nincs is hasonló, tömegesen forgalmazott termék, amely versenytársa lehetne. A világon a második legnépszerűbb a török Yildiz Holding Cokokrem nevű terméke, amely mindössze 2 százalékos részesedéssel bír az Euromonitor International szerint.A kékdobozos tésztáiról nemzetközileg is ismert olasz cég,, amelyet a Nutella riválisának szánnak.A cég elképzelését jól ismerő források szerint a tésztagyártó a Nutella gyenge pontját akarja kihasználni, nevezetesen azt, hogy a Nutella egyik összetevője a pálmaolaj, amelyet a Barilla Crema Pan di Stelle nevű mogyorókréme nem fog tartalmazni.A pálmaolaj használatának egészségügyi és környezetvédelmi aggályai miatt többször érte bírálat a Ferrerót, ezért a cég 2016-ban reklámkampányt indított a kérdéses összetevő felhasználásának védelmében., illetve a Nutellához képest 10 százalékkal kevesebb cukrot. A szintén családi tulajdonban lévő cég már be is mutatta a szupermarketek vásárlóinak mogyorókrémét, amely a tervek szerint először januárban tűnhet fel az olasz üzletek polcain, ám iparági szakértők szerint nem lesz könnyű részesedést szereznie a Nutellától.E források azt is tudni vélik, hogy a Ferrero jövőre Nutellával-töltött keksszel akar előrukkolni, amelyet a Barilla csokoládés keksze, a Baiocchi vetélytársának szán.