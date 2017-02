Egy nyilatkozata miatt kémiatanárra gyűjtenek Schobert Norbinak

A fitneszguru ugyanis összehasonlította a szacharóz és a kokain képletét és megállapította, hogy a répacukor sokkal károsabb és addiktívabb a szervezetre, mint az említett drog - írja a 24.hu Az sem zavarta különösebben, hogy néhány betű és szám hibázott a képletben, sőt, amikor a kommentelők próbálták felnyitni a szemét, arra is volt válasza. Hétfő reggel aztán váratlanul közölte, hogy tévedett, ugyanis nagyon álmos volt.Biztos, ami biztos, a jószándékú kommentelők úgy gondolták, hogy szerveznek Schobert számára egy eseményt, ahol kémiatanárok biztosítják számára a továbbképzést. Nem ez az első eset és nem is a második, hogy az Update atyja a szakértők szerint is homályban van.