Egy marék gyógyszerrel kabarézik Sas József

Inkább azt érzem, hogy az utóbbi öt évben nem akarnak megkerülni. Legalábbis az ATV, ahol jelenleg a műsoraink mennek. Azt adják le, amit felveszünk, soha nem szólnak bele, mit és hogyan csináljunk. De nem csak az enyém a siker, szuper csapattal dolgozom: a kezdetektől Trunkó Barnabással írjuk a műsort, az idei felvételre pedig sikerült hazacsábítanunk Antall Jánost is külföldről, aki az őszeneszerzőnk és zongoristánk volt.Kétszer hét jelenetet adunk elő, az első betűtől az utolsóig új a műsor, ezeket a poénokat még nem lehetett a tévében látni. Élő zenével megy majd, ugyanis három évvel ezelőtt előfordult, hogy nem volt élő zene, és egy lelkes nézőnk megjegyezte, hogy ez nem volt az igazi. Ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak. A színpadi előadást én rendeztem, a tévéfelvételt pedig, ahogy 25 éve mindig, Márton István. A műsort egyébként egy hete vettük fel, és a nézők közül volt, aki megkérdezte, hogy nem túl bátor-e. Én azt válaszoltam, hogy ha ezt így egyben leadják, az lesz a bátor.Délután kettő körül bemegyek a Fészek Klubba, négykor pedig fellépünk, ugyanezzel a műsorral. Aztán nyolc órakor újra.De, nagyon sok, fáradok. A november 5-i bemutatótól április végéig mindössze 25 előadást vállaltam. Nem bírok többet már. Szívbeteg vagyok, a tüdőm is rossz, és maroknyi gyógyszert szedek.Ugyan! Az ATV-től nem is kapunk pénzt, ők azzal fizetnek, hogy reklámozzák a műsort. Teljesen ön­erő­ből dolgozunk, a díszleteink és a jelmezeink megvásárlásához pedig Klapka Györgytől kapunk anyagi segítséget.