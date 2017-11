Egy kanadai énekes vitte haza az MTV EMA legtöbb díját

Shawn Mendes kanadai popénekes nyerte a legtöbb díjat az MTV Európai Zenei Díjainak átadásán vasárnap este Londonban, ahol Eminemet és a U2 ír rockbandát is a győztesek között ünnepelte a közönség.A gálaest 21 év után tért vissza ismét Londonba. A Wembley Arénában megrendezett díjátadó házigazdája Rita Ora volt, aki fürdőköpenyben és törülközőturbánban tűnt fel a színpadon.Shawn Mendes Taylor Swift és Ed Sheeran elől vitte el a legjobb előadónak járó díjat. A kanadai énekes a legjobb dal - There's Nothing Holdin' Me Back - és a legjobb rajongói tábor díjat is besöpörte.Taylor Swiftet hat kategóriában jelölték az MTV díjaira, de végül üres kézzel távozott a gáláról.Eminem, akit a legjobb hiphopdíjjal jutalmaztak, a Walk on the Water című számát adta elő.A brit zenészek közül Ed Sheeran a legjobb élő előadás díját kapta, a U2 ír rockegyüttest pedig a globális ikon-díjjal ismerték el a ceremónián.A további díjazottak között szerepelt Dua Lipa, Camila Cabello, David Guetta és a legjobb videóért Kendrick Lamar. A legjobb rock kategóriát a Coldplay nyerte, a legjobb alternatív mezőny díjazottja pedig a Thirty Seconds To Mars lett.Az arénában számos filmes híresség is megjelent, mint Natalie Dormer a Trónok harcából vagy Jared Leto Oscar-díjas színész, aki a Thirty Seconds To Mars bandában játszik.A műsort vezető Ora az először átadott zene hatalma-díjat kapta, amellyel olyan zenészeket jutalmaztak, akik részt vettek a londoni Grenfell toronyház katasztrófájának áldozataiért rendezett jótékonysági koncerten.