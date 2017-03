Egy hősies négyéves kisfiú Sirivel mentette meg anyja életét

Egy négyéves kisfiú, Roman megmentette édesanyja életét, amikor az rosszul lett: eszméletlenül fekvő édesanyja nagyujjával feloldotta annak okostelefonját, és megkérte Sirit (az Apple telefonok intelligens személyi asszisztensét, "aki" hanggal vezérelhető), hogy tárcsázza a 999-es segélyhívó számot - írja az Inforadio.hu A rendőrség közzé is tette a felvételt, hangsúlyozva: ezért is fontos, hogy a kisgyerekeknek megtanítsák, mit kell csinálni vészhelyzetben, és hogy a gyerekek megtanulják a lakcímüket.Roman szüleivel, ikertestvérével és húgával a dél-londonban él. A segélyhíváskor elmondta, hogy édesanyja meghalt, mert "csukva van a szeme és nem lélegzik". A kiérkező rendőrök és orvosok segítségének, és a gyors kórházba szállításnak köszönhetően sikerült megmenteni a nő életét.A lakcím megtanulása azért is fontos, mert a hatóságok csak a legközelebbi adótornyot tudják beazonosítani egy ilyen esetnél, és így sok időt veszítenek, míg sikerül eljutni a pontos címre. Ebben az esetben Roman ügyességének köszönhetően 13 perc alatt a helyszínen voltak, és életmentő segítséget nyújthattak az anyukának.