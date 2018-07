Egy hős golden retriever mentette meg gazdáját a kígyómarástól

A hat hónapos kis Todd gazdája, Paula Godwin a Facebookon osztotta meg kutyája hőstettét.Mint írja 2018. június 29-én épp sétáltatta két kutyáját, amikor majdnem rálépett egy csörgőkígyóra Arizónában. Ekkor történt, hogy a hat hónapos Todd közte és a kígyó között termett, és megakadályozta, hogy az megmarja.Az ABC News -nak a nő elmondta, hogy nem látta a kígyót, mert az szürke-pettyes mintázatával teljesen beleolvadt az aszfaltba.Sajnos a kutyus viszont nem úszta meg, a kígyó harapása őt érte. A nő azonnal hívta az állatorvosokat, akik 15 percen belül már be is adták az ellenanyagot a kis hősnek."Gyönyörű reggel volt, de ahogy sétálgattunk a dombon, szó szerint majdnem megérintettem egy ... csörgőkígyót. De Todd, a kiskutyám megmentett. Jobbra ugrott a lábam előtt, ahol biztosan belém mart volna a kígyó. Valószínűleg Todd csak arra volt kíváncsi, hogy mi lehet az a dolog a lábamnál, de ezzel megmentett engem. Kérem, mondjanak egy imát az édes hősömért.- mesélte Paula.Szerencsére a kutyus szépen gyógyul, már egy kis sétát is tett a parkban.