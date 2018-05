Egy hónapos Facebook szünet alatt tanulmányozzák a közösségi média hatását Pápua Új-Guineán

Pápua Új-Guineán egy hónapra elérhetetlenné teszik a Facebookot a hatóságok, hogy tanulmányozzák a közösségi oldal hatását, és hogy eltávolítsák a hamis felhasználókat - jelentette be az óceániai állam kommunikációs minisztere kedden.



A kormányzat szerint az oldal működésének leállítása lehetővé teszi, hogy az elemzők tanulmányozzák, hogyan használják az emberek a Facebookot. A vizsgálat során ki akarják szűrni a hamis profilokat, az álhírek terjesztőit és a pornográf tartalmakat.



Nem engedhetjük tovább országunkban a Facebook által elkövetett visszaéléseket - szögezte le Sam Basil.



A miniszter szerint a kormány - a tervezett kutatás eredményei alapján - mérlegelni fogja azt is, milyen hatással lenne a Facebook teljes kitiltása Pápua Új-Guineáról. Felmerül olyan lehetőség is, hogy a szigetország új közösségi oldalt hoz létre a saját állampolgárainak - tette hozzá Basil.



Az utóbbi időben számos ország kormánya bírálta a Facebookot amiatt, hogy a közösségi oldal több tízmillió felhasználó személyes adatait szivárogtatta ki a Cambridge Analytica brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó cégnek.