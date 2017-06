Egy hónap után költözött össze szerelmével a Barátok közt Hannája

A sorozatban szerencsétlen a szerelemben, a való életben azonban már kilenc hónapja boldog Nyári Dia - írja a Bors Túlzás lenne azt állítani, hogy Nyári Dia szerelmi életével bármikor is hangos lett volna a sajtó. Hosszabb-rövidebb kapcsolatok után a Barátok közt Hannáját alakító lány kilenc hónappal ezelőttig egyedül volt – ez viszont már sokaknak feltűnt. Nem csoda, Dia gyönyörű és intelligens, a párkapcsolatok terén azonban nem volt szerencséje, akárcsak sorozatbeli karakterének.Diának azonban sikerült megtörni az átkot, háromnegyed éve Kovács Dániel, az MTVA sportriportere a párja. A fiatalok gyakorlatilag azonnal összeköltöztek, érezték, végre tényleg megtalálták az igazit.

Dani a munkája miatt sokat utazik, a sorozatban én is sokat dolgozom, így gyakorlatilag már az első pillanattól fogva szinte csak az éjszakákat tudtuk együtt tölteni. Ezért igazán kár volt két lakást fenntartani, így aztán egy hónap után úgy döntöttünk, hogy valóságosan is összeköltözünk. Amikor összejöttünk, még Kiss Ramival laktam együtt, de ez már akkor is átmeneti állapot volt, így hamar kettőnké lett a lakás

– mesélte a lapnak a színésznő, aki azt is elmondta, egyáltalán nem félt attól, hogy ilyen hamar szánták rá magukat erre a komoly lépésre.

Nagyon ha­son­lóak va­gyunk, például szeretjük a rendet. Csak egy kicsit kellett a páromat ezen a téren nevelni, alapvetően nála is mindig rend volt otthon a le­gény­lakásában. Gördülékenyen élünk együtt, nemcsak mint pár, hanem azokban a dolgokban is, amihez csapatmunka kell

– magyarázta Dia.