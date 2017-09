Egy harmadik szereplő is feladja a Survivort

Az újjáalakult Ibon ismét elvesztette a védettségi játékot, és tapintható a feszültség a törzs tagjai, például Klaudia és Nóra közt. Egyesek szerint kettejük párharcába Benedek miatt még egy kis női féltékenység is vegyül...Az exkatona az emberpróbáló körülményekre és a kevés élelemre hivatkozva feladta a játékot, ez azonban komoly következménnyel járt. Hogy a létszám teljes legyen, az Ibon törzs új játékost kapott. Visszaért a törzs egyhangúan kiutált, elsőként kieső játékosa, Nóri. Nórán már az első perctől látszott, s nem is tagadta, bosszúra szomjazik.A Ferivel erősödött Ibon ismét elvesztette a védettségi játékot, amelyen a Buwaya korábbi törzsfőnöke nem vehetett részt. A Survivor orvosai Ferit elfertőződött rovarcsípései miatt eltiltották a küzdelemtől.

, Bálint és Tomi után még egy játékos feladja és önként mond le a 20 millió forintos fődíjról. A játékban maradt túlélőknek fel kell venniük a harcot az elemekkel: a zord időjárás is tovább tépázza az egyébként is tűréshatáruk mezsgyéjén táncoló törzstagokat.Habár az Ibon új taggal bővült, tudják, hogy hamarosan elveszítenek valakit. A vereség után a törzsi tanács következik. Nóra magabiztosságát látva, többen amulettet sejtenek a háttérben, ami kiváló eszköz lehet számára, hogy bosszút álljon korábbi csapattársain. Leginkább Klaudiának van félnivalója, amit ő maga is érez. Tapintható a feszültség közte és Nóra között, amibe egyes törzstagok szerint Benedek miatt még egy kis női féltékenység is vegyül...Egy biztos: az Ibon törzsi tanácsán ma ismét kialszik valakinek a fáklyája. Mindenki szövetkezni próbál, de vajon kinek a taktikája válik be? Nóra bosszút áll korábbi ellenségein? Ma este kiderül, melyik szövetség bizonyul erősebbnek!