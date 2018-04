Egy férfi kétszer is megpróbálta eladni a lopott Chagall képet, ami 30 év után került elő

Harminc éve lopták el egy New York-i lakásból azt a Marc Chagall-festményt, amit most visszaadnak a hajdani tulajdonosok vagyonkezelőjének - idézte az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) közleményét a BBC hírportálja.Marc Chagall (1887-1985) francia festő 1911-ben készült Othello és Desdemona című képét több mint egy tucat egyéb műalkotással és ékszerrel együtt lopták el a Heller házaspár lakásából. A képen a Shakespeare-dráma címszereplője kardot tart a kezében és az ágyon fekvő feleségére tekint.Azt tanácsolta az eladónak, igazolja, hogy legálisan van a tulajdonában."Innentől vettük át az ügyet" - mondta Marc Hess, az FBI műalkotásokkal kapcsolatos bűnügyekre szakosodott csapatának tagja.A marylandi férfi, aki megpróbálkozott az értékesítéssel,- mesélte Hess.A képet az 1980-as évek végén vagy az 1990-es évek elején kapta egy másik férfitól, aki a gyanú szerint Manhattan Upper East Side negyedének egy lakásából lopta el - olvasható a csütörtökön benyújtott periratokban.A Heller házaspár lakását Renoir-, Picasso- és Hopper-képek is díszítették. A férfi ékszerkereskedő volt, 1998-ban halt meg, felesége 2003-ban.A marylandi férfi kétszer is megpróbálta eladni a Chagall-képet, 2011-ben és 2017-ben, azonban a galériatulajdonos, aki dokumentumok nélkül nem vette meg tőle, végül jelentette az ügyet az FBI-nak."Jól dokumentált és ismert műalkotásokat ellopásuk után igen nehéz piacra dobni" - vélte Tim Carpenter FBI-nyomozó.Az ügyész csütörtökön kérte a bíróságot, hogy adja át a képet a család vagyonkezelőjének, aki ezután aukcióra bocsátja. A bevétel a lopáskárt megtérítő biztosítóé és a vagyonkezelő támogatta jótékonysági szervezeteké lesz.A tolvaj és az orgazda már nem büntethető, idő közben a bűn elévült. "A férfi, akit a műkincslopással gyanúsítunk, más tolvajlások miatt már ült börtönben" - közölte az FBI.