Egy estén két diákját is megfektette a tanárnő

Egyetlen este alatt több diákját is megkívánta a fiatal tanárnő

Bűnösnek vallotta magát, így a minap 42 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték azt a tanárnőt, aki legalább négy diákját az ágyába csábította - írja a borsonline.hu Az Arkansas államban élő Jessie Goline művészeti tanárként dolgozott egy helyi középiskolában, egészen tavaly szeptemberi letartóztatásáig. Ekkor derült ki ugyanis, hogy jóval szorosabb viszony fűzi több diákjához is, mint amit bárki is sejtett addig.Goline a bírósági dokumentumok tanúsága szerint 2016 januárja és áprilisa közt minimum négy diákjával feküdt le. Közülük kettőt egy éjszaka alatt csábított a lakására. Védekezésképp az egyik tanulóról elmondta: azt hitte, a fiú már elmúlt 18, és csak az aktus után derült ki, hogy jóval fiatalabb annál. Védekezése aligha hathatta meg a bíróságot, ugyanis a felfüggesztett büntetés mellett regisztrálnia kell magát szexuális bűnelkövetőként is.A 26 éves tanerő egyébként állítólag először csak chatelt a diákokkal, később azonban a beszélgetéseik szexuális töltést kaptak - majd persze a pikáns fotók küldözgetése sem maradt el - számolt be a napokban lezárult esetről a Daily Star.