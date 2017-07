Egy eredeti 1968-as Fiat Cinquecento gazdagítja a New York-i Modern Művészetek Múzeumának gyűjteményét

Születésnapi ajándék a 60 éves Fiat 500-nak: az ikonikus olasz kisautó egy 1968-as eredeti példánya bekerült a New York-i Modern Művészetek Múzeumának (MoMA) gyűjteményébe.



A múzeum honlapja szerint a Cinquecentóként emlegetett népszerű tömegautó, a Fiat 500, amelyből a hatvanas évek közepétől csaknem egy évtizeden át mintegy négymillió darabot gyártottak, "a funkciót szolgáló formának, az anyagok logikus és gazdaságos felhasználásának, valamint annak a meggyőződésnek a példája, hogy a minőségi tervezésnek mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie".



Tervezésének köszönhetően a század közepének Olaszországában az 500-as a modern dizájn egyik megtestesítője volt.



Mint a múzeum hangsúlyozta, az új szerzemény sok szállal köthető meglévő gyűjteményének tematikáihoz.



A Fiat marketingigazgatója, Olivier Francois szerdai közleményében kiemelte: a Cinquecento sohasem csak egy autó volt, és vitathatatlanul letette névjegyét az autózás történetében. Hozzátette: hatvanéves története alatt az 500-as ipari termékből ikonná vált, és most az a megtiszteltetés érte, hogy a MoMA művészi és kulturális értékként illesztette be gyűjteményébe.