Egy díva is szerethet (és tudhat) főzni!

Tia Mowry amerikai színésznőnek és énekesnőnek szinte kettős személyisége van: a színpadon ragyogó díva, míg otthon remek háziasszony, feleség és anya. Mivel imád főzni, a számos film-és sorozatbeli szerepek után főzős műsora indult a Food Network csatornán, ami nálunk március közepétől látható. A sorozat különlegessége nem csak a finom ételekben, hanem a családias hangulatban is rejlik.A "Tia Mowry odahaza" első évada két éve indult Amerikában, nálunk a második évaddal debütál. Ebben a szezonban (a forgatáskor) 5 éves fia és férje is szerepel. Tia csirkét, gofrit és jégkrémet készít fia szülinapi bulijára, és a garnélarák-versenyben megpróbálja lepipálni férjét, a szintén színész Cory-t. Emellett persze készít számos vegetáriánus és vitamindús ételt is, mint például a karfiolos pizza, céklás-szezámmagos répasaláta és fokhagymás humusz.Ismerősi gyakran kérdezik, hogy bírja mindezt: fellépések sorát és mellette a család ellátását - és most még egy főzős műsor is!A színésznő válasza egyszerű: erre bárki képes, aki a munkáját élvezettel végzi. Ha szenvedéllyel dolgozik, fel sem tűnik, hogy napi 14-15 órát állt a kamerák előtt, és ha ezek után a családja várja otthon, akkor a fáradtságon felülkerekedik a szeretet és a gondoskodni vágyás.És ez igaz a második évadához érkezett főzős sorozatára is.

Szinte nem is érzem, hogy igazán dolgozom, mert most úgy állok a kamerák előtt, hogy nem egy adott karakter kell alakítanom, hanem magamat. Nincsenek a szerepből fakadó kötöttségek, megmutathatom az igazi énemet – ami hát lássuk be, sokszor kissé bolondos. De remélem, a képernyőkön is átjön, hogy mekkora örömmel sütök-főzök!

Tia Mowry-ról



Amerikai színész és modell és énekesnő. Van egy ikertestvére, Tamera, akivel együtt játszottak 1994-ben a Sister, Sister című sorozatban 16 évesen. Utána számos vígjátékban (pl. Csiribí-csiribá c. Disney film) és sit-comban kapott szerepet, 2011-ben testvérével együtt saját valóságshow-t kaptak, amely a fordulatos hétköznapjaikat mutatja be.



Tia a színészi karrierje mellett pszichológiát tanult, majd Európába utazott bölcsészettudományt és olasz nyelvet tanulni.



Férje is színész, Cory Hardrict. 2011-ben született meg a fiuk.



Könyvet írt a terhességéről, majd hogy hogyan lehet anyaként is vonzónak maradni, és kialakítani az egyensúlyt a munka és a család között.



2015-be indult el a "Tia Mowry odahaza" sorozata, nemrég készült el a második szezon, amely nálunk a Food Networkön lesz látható. Ezekben számos húsos ételt készít, de figyel az egészséges táplálkozásra is. Tavaly ő maga vegán lett, de ismerőseinek, rokonainak továbbra is örömmel kínál húsos fogásokat.

Fia is szeret a konyhában sertepertélni, de szívesen elkíséri szüleit a forgatásokra is. Tia és ikertestvére, Tamera gyerekszínészként lett híres, a színésznő így ismeri ennek a hátrányát ás előnyét. Cree-t nem akarja befolyásolna, ha már most efelé a pálya felé fordulna. Férjével abban állapodtak meg, hogy nem állnak útjába - amennyiben a szereplések mellett a gyerek rendesen tanul, hogy ha a színészi karrier mégsem jönne össze, legyen merre továbblépni.Tia pedig addig is főz és főz: a műsorban provence-i fűszeres pulyka "a la Tia", azaz megtöltve kolbásszal, almával és köménnyel, köretként zöldbab vajas mártásban mogyoróval jár a rokonságnak. Cory szingli barátai számára - akiknek ritkán van alkalmuk házias kosztra - jalapenós ropogós, bárányburger, cukkinis sült burgonya. És fokhagyma minden mennyiségben! Ez a színésznő kedvenc hozzávalója, amibe csak lehet, belecsempészi - ha másként nem megy, hát fokhagymapor formában.Odavan a gyümölcsökért is. Gyakran használ mangót a desszertekhez, salátákhoz, mivel Hawaii-n nőtt fel, ahol ez mindennapi étel volt az asztalukon, emiatt gyermekkorára emlékezteti. Másik kedvence a görögdinnye, Anguilla szigetén látta, hogy lehet grillezve elkészíteni, azóta ezt ő is több alkalommal kipróbálta. A sok egészséges hozzávaló mellett azonban sokszor ő sem tud ellenállni a kalóriadús édességek csábításnak, így a műsotban előkerül a sajttorta, a muffin, a csokoládéhab és az epres-tejszínes turmix is.