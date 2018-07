Egy brit utazási iroda nem szervez többé utakat olyan élményparkokba, ahol kardszárnyú delfint tartanak fogságban

A Thomas Cook brit utazásszervező vállalat jövő nyártól nem kínál jegyeket olyan élményparkokba, amelyek kardszárnyú delfint tartanak fogságban, mivel ügyfelei több mint 90 százalékának fontos az állatok jóléte.



A két érintett intézmény a floridai SeaWorld delfinárium és a Tenerifén működő Loro Parque állatkert - írta a BBC News.



"Nem volt könnyű döntés" - mondta Peter Fankhauser, a vállalat vezetője a lépés vasárnapi bejelentésekor.



Blogbejegyzésében Fankhauser elismerte, hogy mindkét park megfelel az orkák tartására vonatkozó előírásoknak és komoly fejlesztéseket is végeztek, ám mindettől függetlenül, jövő nyártól a Thomas Cooknál egyetlen olyan intézménybe sem lehet majd belépőjegyet venni, amely kardszárnyú delfint tart fogságban.



Fankhauser szerint az elmúlt 18 hónapban rengeteg szakértővel egyeztettek, és megvizsgálták a releváns tudományos bizonyítékokat is. Az ügyfeleik részéről érkezett visszajelzések alapján azonban az rajzolódott ki, hogy a vásárlóik több mint 90 százaléka számára fontos tényező, hogy utazási irodájuk komolyan foglalkozzon az állatok jólétének ügyével.



A SeaWorld többé nem szaporítja fogságban élő orkáit, de a parkjaiban élő példányokat megtartja. A cég közleményében azt írta, hogy parkjait "már több millióan keresték fel Nagy-Britanniából", és továbbra is várják a szigetország lakóit.



"Első kézből láthatják azt a hihetetlen odafigyelést, amellyel az összes állatunkat gondozzuk, továbbá megismerhetik azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a faj vadon élő példányainak megóvása érdekében teszünk" - húzta alá a vállalat.



A delfinek és más állatok szórakoztató célú fogva tartása miatti kritikus hangok akkor erősödtek meg, amikor 2013-ban bemutatták a Blackfish - Egy kardszárnyú delfin története című dokumentumfilmet, amelynek középpontjában Tilikum története állt. Az orlandói SeaWorld delfinje 2010-ben a nézők szeme láttára rántotta magával a medencébe és ölte meg idomárát, Dawn Brancheau-t a Dine with Shamu című show végén.



A SeaWorld látogatószáma megcsappant, ugyanakkor a park "manipulatívnak" nevezte a dokumentumfilmet.



A Thomas Cook tavaly 49 állatkert esetében vizsgálta meg, hogy azok megfelelnek-e az állatok jólétére vonatkozó irányelveinek, amelyeket a brit utazási irodák szövetségének (ABTA) előírásaira alapozva fogalmazott meg. A vizsgált intézmények közül 29 nem felelt meg, ezért a vállalat megszakította velük az együttműködést.