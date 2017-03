Egy 9 éves magyar autista kislány beszél arról, hogyan bánnak vele az emberek (videó)

Segít, hogy jobban megértsük őket, és végre jó irányba változzon a hozzáállásunk. Szinte lehetetlen könnyek nélkül végighallgatni - írja a Lemon Micit és két testvérét édesanyja egyedül neveli sok szeretettel, őszinteséggel, egy olyan típusú anya, aki mindenre megtalálja a megoldást. Miciről tudni kell, hogy Asperger-szindrómás, így nem meglepő, hogy egy kis zseni matematikából: mindig ő van készen legelőször a feladatokkal, és szinte mindig 5-ös dolgozatot ír. Ám hiába okos kislány, sok iskolát végigjárt már, mert nehezen fogadták el vagy nem tudtak mit kezdeni a viselkedésével: Micinek ugyanis dührohamai vannak, érzékeny a villódzó fényekre és a hangos zajokra. A kislány nagyon aranyosan bevallja, hogy nem érti a szarkazmust, és egy olyan esetet is felemleget, amikor kinevették, ezért dührohamot kapott. Micit betegsége miatt bántalmazták már gyerekek, és tanárok is – sőt, amikor a kórházban volt, akkor ott is súlyos trauma érte őt.