Egészséges mellét is eltávolíttatja a Miss Balaton középdöntőjéig jutott szépség

Szűcs Adriána (27), a Miss Balaton szépségverseny gyönyörű középdöntősének négy napja távolították el a jobb mellét, ezzel egy időben a korábban leoperált helyett implantátumot ültettek be - számolt be a Blikk információira hivatkozva a Bors A lánynál egy évvel ezelőtt diagnosztizáltak mellrákot. A Miss Balaton 24 döntőse közé úgy sikerült bejutnia, hogy mindvégig kemoterápiás kezelésre járt: gyönyörű hajkoronáját elvesztette, ám ő egy pillanatig sem adta fel. Júliusban egyoldali melleltávolításon esett át, levették a bal mellét.Végül nyár végén kézhez kapta a várva várt végső mintavétel eredményét is, amely szerint nincs szüksége utókezelésre, így már nem volt akadálya a következő műtétnek. Adriánát családja, a barátok és párja mindenben támogatja.A daganatos betegséggel küzdő lány a mostani műtét előtt kissé tartott a beavatkozástól, de egyúttal várta is, hiszen életének egy fontos szakasza zárult le ezzel.– Genetikailag egy génmutáció miatt többszörös esélyem van arra, hogy kiújuljon a rák, így megelőzés céljából, a lelki nyugalmam megőrzésének érdekében az orvosaimmal közösen úgy döntöttem, hogy a másik, egészséges mellemet is eltávolíttatom – kezdte Adriána, aki első operációja után pontosan tudta, mi vár rá. – Nem könnyű, hiszen ha lenézel, másképp látod a tested. Ennek ellenére nem aggódom, hiszen nagyon jó helyreállító műtétek léteznek, ráadásul tudom, hogy mindez az én egészségemet szolgálja – folytatta a fiatal szépség, aki az elmúlt időszakban aktivistaként segít betegtársain.