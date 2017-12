Edvin Marton gyerekkorát meghatározta a karácsony

Szenteste meglepjük egymást, de nem drága, hanem inkább szimbolikus ajándékokkal. A karácsonyfát már bő egy héttel korábban felállítjuk, és együtt díszítjük fel

A kollégiumban tizenhatan éltek egy szobában nyolc éven keresztül, ésMivel a művész már fiatalon is szoros kapcsolatot ápolt családjával, a napokat számlálva várta, hogy viszontláthassa őket a szeretet ünnepén. A karácsony azóta is fontos részét tölti be az életüknek.– mesélt Edvin Marton.

A fiaim 7 és 8 évesek, akik már nagyon várják a december 24-ét. Nálunk tényleg meghitten és jó hangulatban telik a készülődés

Egy németországi versenyen több mint száz előadó közül én nyertem el egy 1699-es Antonio Stradivari hegedű fellépési jogát, amit a nagykoncertemen szólaltatok majd meg

Bár napjai jelentős részét a fellépései előtti próbák töltik ki, idén szerencsésen jött ki a lépés, hiszen advent harmadik vasárnapján családi körben gyújthatták meg az adventi koszorú első három gyertyáját.– tette hozzá a hegedűművész.Edvin Marton december 23-i Ave Maria Symphonic Live című koncertjén szeretné megidézni a karácsony meghittségét és elvezetni rajongóit saját epikus világába, ahol igazi ünnepi varázslat várható. A koncerten felcsendülnek Edvin Marton leghíresebb dalai, köztük az Emmy-díjas Art on Ice, amelyet a művész még sosem játszott korábban Magyarországon.A nagy szimfonikus zenekart zongora- és énekszóló kíséri majd, de a 43 éves sztár felkérésére egy meglepetés prímabalerina is színpadra áll.Az est különlegessége, hogy Edvin Marton egy felbecsülhetetlen értékű hegedűn is játszik majd.– zárta szavait a művész.