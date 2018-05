Eddig rejtőzködő Galimberti-kép a Kieselbach tavaszi árverésén

A galéria 58. Tavaszi aukcióján 223 tételt árvereznek el. Köztük van Galimberti Sándor több mint egy évszázados rejtőzködés után most előbukkant képe, amely a nagybányai festészet, a korai magyar modernizmus egyik főművének számít - olvasható az aukció katalógusában.Galimberti Sándornak egy évszázad alatt mindössze 29 festménye bukkant elő. Közülük csak 11 alkotás található magántulajdonban, az elmúlt 30 évben mindössze három képe szerepelt nyilvános árverésen és a Magyar Nemzeti Galériában is csupán egyetlen festményét őrzik.Az aukción szereplő műre 28 millió forinttól licitálhatnak az érdeklődők.Árverésre bocsátják Kontuly Béla Kék íriszek a festő teraszán című csendéletét. Az 1933-ban készült festmény kikiáltási ára 24 millió forint, becsértékét 30 és 50 millió forint közé teszik a szakemberek.Mint írják, Kontuly a csendélet keletkezésének idején alkotta életműve jelentős részét. Az árverésre kínált művön dominálnak a festő érett stílusának a jegyei, többek között a mérnöki pontosággal megrajzolt kompozíció, a visszafogott, de mégis karakteres színhasználat.Magas áron szerepel a tételek között Czigány Dezső egyik avantgárd csendélete is. A Cézanne műveit idéző Csendélet szoborral, almákkal és virágokkal című olajkép 34 millió forinttól kelhet el.