EB: a Facebook és a Twitter működése sem felel meg a fogyasztóvédelmi szabályoknak

A brüsszeli testület tavaly márciusban felszólította a Facebookot, a Twittert és a Google+-t, hogy mihamarabb hozzák összhangba működésüket az uniós előírásokkal a felhasználók megtévesztésének visszaszorítása érdekében, és az érintett cégek most tették közzé módosított szolgáltatási feltételeiket.



A bizottság értékelése szerint a Google+ javaslatai láthatólag összhangban vannak a fogyasztóvédelmi hatóságok kéréseivel, viszont a Facebook, és különösképpen a Twitter csak részben foglalkozott a felelősségi kérdés, illetve a tartalomeltávolításról vagy szerződés-megszüntetésről szóló tájékoztatás módjának problémáival.



Mint írták, a jogellenes tartalmak bejelentésére és törlésének kérésére használt eljárást illetően eszközölt változtatások nem elegendőek.



Miközben a Google+ szabályzatot hozott létre és határidőt állapított meg a kérések kezelésére, a Facebook és a Twitter mindössze annyit vállalt, hogy biztosítani fognak egy email-címet a jogsértések bejelentésére, de nem vállaltak kötelezettséget arra, hogy e kéréseket meghatározott határidőn belül kezelik.



Kiemelték, az uniós felhasználókat nem fogják kötelezni arra, hogy lemondjanak az őket kötelezően megillető fogyasztóvédelmi jogokról, például online vásárlásnál az elálláshoz való jogról, és az Egyesült Államok helyett panaszaikat Európában nyújthatják majd be.



"Örülök, hogy az uniós szabályok végrehajtását biztosító eljárás meghozta gyümölcsét, mivel néhány vállalat már dolgozik rajta, hogy platformjait biztonságosabbá tegye a fogyasztók számára. Ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy a folyamat még most sem zárult le, és ilyen sok ideig tart" - közölte Vera Jourová fogyasztópolitikáért is felelős uniós biztos.



"Az uniós fogyasztói jogokat meg kell becsülni és amennyiben a vállalatok nem működnek együtt, szankciókkal kell számolniuk" - tette hozzá.