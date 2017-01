Dwayne Johnson saját szuperhős filmet kap

Jó ideje nyílt titok, hogy Dwayne The Rock Johnsonnak tartogatják Black Adam szerepét, aki egy nagyon furcsa és összetett anti-hős a DC képregényuniverzumában. Először azt hittük, ő lesz majd a főellenség a készülő Justice League filmben, most viszont kiderült, hogy külön filmet kap Marvel Kapitány (aki egy amolyan varázserővel bíró alternatív Superman), vagyis Shazam! (ez a varázsszó, amit mindig kiabál), ráadásul rögtön kettőt is, ugyanis legfőbb ellenfele, Black Adam egy teljesen saját mozifilmben kerül kifejtésre. Valószínűleg ezzel vezetik majd fel magát a Shazam! filmet, The Rock-nál biztosabb alapokat pedig keresve sem lehet mostanában találni egy film sikeréhez - írja a Nuus.2019 környékén érkezik majd az első Shazam! film, de Black Adam reményeink szerint már korábbi DC mozikban is feltűnik majd. Valaki pedig el is képzelte, hogyan fog kinézni The Rock az anti-hős híres villámos kezeslábasában: