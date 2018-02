Durva! Naponta verték és erőszakolták meg a fiatal lányt

Folyton azt mondta, hogy ez az egész az én hibám, neki pedig meg kell tanítania, hogy jól csináljam a dolgokat. Eleinte szerelmes voltam belé, és jobbá akartam válni, hogy kedvezzek neki.

Megtalált Kijevben, és azt mondta, nem számít, mit teszek, soha nem menekülhetek el előle. Soha, amíg életben vagyok. A kocsijába rángatott, és a gyerekeinkkel együtt Oroszországba vitt. Egy házban tartott Moszkva külvárosában két éven keresztül, 2018 januárjáig.

Törött csontokkal és több belső sérüléssel menekítették ki a fiatal lányt a férfitól, akitől két gyermeke is született. Horrorfilmbe illő hét éven van túl a most 25 éves ukrán lány. - írja a BorsOnline Natasha Serebry 18 éves volt, mikor a nála harminc évvel idősebb férfi modellkarriert ajánlott neki. Ezután Törökországba vitte, és itt elvette az iratait. A lány nem mehetett sehová, naponta megverte és megerőszakolta fogva tartója. Amikor elment otthonról, egyszerűen rázárta az ajtót. A hatóságok megállapítottak a nőnél egy bizonyos fokú Stockholm - szindrómát is.- magyarázta Natasa, aki végül a rémálomból pár évvel ezelőtt egy pillanatra kiszakadhatott. A török hatóságok tudomására jutott a történet, és a nő hazamehetett, a férfit pedig kiutasították az országból.- mondta második fogságáról Natasha. Úgy sikerült elmenekülnie, hogy hónapokig könyörgött orvosért, míg a férfi végre engedett neki. Natasha csupán 38 kiló volt, törött szegycsonttal, bordákkal és törött ujjakkal, valamint belső szervi sérülésekkel került kórházba, ahol a dolgozók menekítették ki. A férfit még keresik az orosz hatóságok.