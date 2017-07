Dupla résszel folytatódik a Fear the Walking Dead 3. évada

Az AMC saját gyártású sorozata, a Fear the Walking Dead harmadik évada szeptember 11-én hétfőn folytatódik. Az amerikai premierrel egy időben, hajnali 3:00 órakor, illetve az esti főműsoridőben, 22:00 órakor. A harmadik évad folytatása nyolcrészes lesz. Az új epizódokat az AMC a premierhez hasonlóan minden hétfőn hajnali 3:00 órakor, majd az esti főműsoridőben, 22:00 órakor is vetíti.



A Fear the Walking Dead alkotói Dave Erickson showrunner, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero és David Alpert vezető producerek.



A Fear the Walking Dead harmadik évadának második felében a Clark és az Otto család kénytelen fegyverszünetet kötni az indiánokkal. Így az egykori ellenségeknek most együtt kell küzdeniük a túlélésért. A farmon tetőzik a feszültség, miután az őrséget megtizedelik, a készletek egyre csak fogynak és egyre több a halott mindenütt. Strand eléri a mélypontot és szüksége van egy társra – a legértékesebb dologra ebben a világban – hogy újra megtalálhassa önmagát. Ezalatt Daniel újra "el soldado"-vá, azaz katonává válik, és kivárja a megfelelő pillanatot arra, hogy Lola és a Gonzalez Dam szolgálatába álljon, de még mindig nem képes elengedni lánya, Ofelia szellemét.