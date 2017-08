Dubrovnikban akciózik majd a 007-es ügynök

A Trónok harca és a Star Wars után újabb szuperprodukciónak ad otthont a horvátországi Dubrovnik, a hírek szerint ugyanis a 25. James Bond-filmet az Adria-parti városban forgatják.



A világ legismertebb titkos ügynöke 2019 novemberében tér vissza a mozikba Daniel Craig alakításában, és a híresztelések szerint egy vak főgonosszal kell majd megküzdenie a Spectre - A Fantom visszatér folytatásában, amely egyelőre a Shatterhand munkacímet viseli.



A Vecernji List című zágrábi napilap információi szerint a forgatás év végén kezdődik a dalmát tengerparton. A további helyszínek között Franciaországot és Japánt említik.



A történet Raymond Benson 2001-es Bond-regényén, a Never Dream Of Dying (Sose álmodj halálról) című könyvön alapul, a forgatókönyvet pedig Neal Purvist és Robet Wade készíti. Raymond Benson írta a filmforgatókönyvek alapján A holnap markában, a Halj meg máskor és A világ nem elég című filmek regényváltozatát, ám ez lesz az első alkalom, hogy saját Bond-regényét viszik filmre.



A huszonötödik hivatalos 007-es történetben őfelsége titkos ügynöke az Unió nevű bűnszervezettel kerül szembe. A Benson-történetekből ismert Unió a világ egyik legveszélyesebb bűnszervezete, amely a legpitibb autólopásoktól az utcai leszámolásokon át a terrorizmusig vagy az ipari kémkedésig bármire képes a megfelelő fizetségért cserébe.



A 49 éves Daniel Craig ötödik alkalommal játszhatja el a 007-es ügynököt, 2006 óta a Casino Royale, a Quantum csendje, a Skyfall és a Spectre - A Fantom visszatér című produkciókban alakította James Bondot. A hírek szerint az új moziban a kétszeres Oscar-díjas Christoph Waltz is visszatérhet Ernst Stavro Blofeld szerepében, ezt a hírt azonban még senki nem erősítette meg.