Dróntaxit teszteltek Dubaiban - Videó

Először teszteltek önvezető légitaxit Dubajban, egyelőre utasokat nem szállított - jelentette be a közlekedési hatóság hétfőn.A kétüléses, helikopterre hasonlító drón biztonsági berendezéseihez ejtőernyők és kilenc, egymástól független akkumulátor-rendszer is tartozik - idézte a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő portál a dubaji út- és közlekedésügyi hivatalt (RTA).A német központú Volocopter gyártásában készült prototípus 30 percig képes repülni, maximális sebessége óránként 100 kilométer.Az RTA tervei szerint a légitaxi a város metrót, villamost és buszt magában foglaló tömegközlekedési hálózatának lesz a része. Az utasok telefonos alkalmazással foglalhatnak maguknak dróntaxit, érkezését, helyét és útvonalát is ezen követhetik majd nyomon.A hivatal becslései szerint a tesztek még öt évet vesznek igénybe, míg az úttörő közlekedési eszköz biztonsági berendezéseivel és törvényi szabályozásával elkészülnek.