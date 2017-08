Drónok harca lesz augusztus végén Fóton

Első alkalommal rendezik meg augusztus 26-án, Fóton a Korzó Drónfesztivált, ahol a technológia és a repülés szerelmesei tesztelhetik a legújabb eszközöket, összemérhetik saját készítésű drónjaik tudását és különböző csúcstechnológiás drónokkal ismerkedhetnek meg. Az ingyenes rendezvényen a profi és az amatőr drónhasználók egyaránt találnak majd programlehetőséget a Race of Drones bajnokságtól kezdve a drónsimogatón át a földi drónversenyekig.Augusztus utolsó szombatján 10-től 18 óráig várnak minden drón iránt érdeklődőt a Korzó parkolóban, Fóton, ahol a látogatók megismerkedhetnek az újkeletű sportággal, hobbieszközzel és annak használatával.A kisebb korosztályt és az amatőröket egész nap a Drónsimogató sátorban várják, ahol biztonságos körülmények között sajátíthatják el a drónozás alapjait, így például a lebegést, a karikán átrepülést és a pontos leszállást. A látogatók a sátor mellett első lépésként egy drónszimulátoron ismerkedhetnek meg a távirányító használatával, majd a hálóval védett sátorban önállóan irányíthatják a védőkerettel ellátott drónokat.A profi pilóták akadálypályákon tesztelhetik tudásukat, ahol nagyobb méretű drónokkal kell függőleges és vízszintes kapukon átrepülni és különböző tárgyakat eljuttatni egy bevásárlókosárba. Az igazán tapasztalt drónozók pedig akár a Red Bull Air Race mintájára megálmodott Race of Drones elnevezésű akadályversenyre is benevezhetnek, amelynek keretein belül országos kvalifikációra nyílik lehetőség.Az égi verseny mellett az érdeklődők a földön is összemérhetik majd tudásukat a Jumping sumo race-en, ahol tabletről irányítható földi drónokkal kell majd gurulva, pörögve, pattogva átjutni egy épített akadálypályán, amelyen fűnyírók, gödrök, hidak, medencék és egyéb tereptárgyak állják majd útját a versenyzőknek. A földi drónok mellett a látogatók 1:12 méretarányú munkagépekkel is játszhatnak - az építkezési munkaterületen méretarányos téglákat, farönköket, homokot pakolhatnak különböző markolókkal, dömperekkel és homokrakodókkal.A fesztivál és a versenyszámok egyik legérdekesebb pontja minden bizonnyal az a bemutató lesz, ahol elektromos Peugeot autók és a drónok mérik össze egy gyorsulási futam keretében az erejüket.A versenyek mellett a szervezők számos rövidebb bemutatóval is készülnek, ahol a látogatók megismerhetik a csúcstechnológiát képviselő hobbi-, haditechnikai-, ipari-, kutató-mentő-, és filmes drónokat, sőt szakemberek vásárlási útmutatóval is segítik majd az érdeklődőket. Azok pedig, akik a drónozás jelenlegi jogi helyzetére, a biztosítási lehetőségekre vagy esetleg a hazánkban elérhető drónpilóta képzésekre kíváncsiak, a Magyar Nemzeti Drónszövetség sátrában kaphatnak megfelelő tájékoztatást.