Droggyanú miatt kapcsolták le a reptéren az Irigy Hónaljmirigy sztárját

Törött bordák, balhé a reptéren, verejtékben úszó tanítványok – ki gondolná, hogy különleges hobbijaik miatt milyen nem mindennapi szituációkba keverednek az Irigy Hónaljmirigy tagjai! Molnár Imi, Papp Feri és Sipos Tomi olyannyira komolyan veszik hobbijaikat, hogy bármire képesek a cél érdekében.



Semmit sem jelent, hogy valaki már kinőtt a tinédzser korból… Attól még ugyanúgy rajonghat valamiért, lehet rögeszmésen megszállottja olyasvalaminek, ami a másik ember szemében akár túlzásnak is tűnhet. A mirigyes fiúkra ez pedig hatványozottan igaz.



Molnár Imi néhány éve szeretett bele a wakeboardozásba, és azóta saját bevallása szerint is számos extrém kalandba keveredett újdonsült hobbijának köszönhetően.



„6-8 éve wakedoardozom, és az a vicc, hogy a csapatból Sipos Tomi és Varga Győző hatására kezdtem el, akik azóta persze már dobták az egészet. Puhányok mindketten!" – kezdte Imi. „Imádom ezt a sportot, elképesztő adrenalin löket. Az sem érdekel, ha időnként összetöröm magam, vagy ha a többiek heccelnek, hogy mit vagánykodok 52 évesen. Tavaly volt egy bordatörésem, de előfordult már, hogy egyszerre négy bordámat zúztam szét. Mostanában a tantrummal próbálkozom, ilyenkor hátrafelé szaltózunk egy ugratóról kb. 40km/h sebességgel, és 3-5 méter magasan repülünk. Az ilyen kunsztokat általában a 25-30 évesek csinálják, de én nagyon élvezem. Ha pedig becsúszik egy-egy malőr, akkor sincs semmi baj, azért van a gyógymasszőr meg a sebész, hogy összerakjanak" – tette hozzá viccelődve Imi.



Papp Feri, a zenekar gitárosa Star Wars mániája miatt keveredett kellemetlen helyzetbe, és majdnem a rendőrséggel is meggyűlt a baja.



„Körülbelül 12 éves korom óta rajongok fanatikusan a Star Warsért, a kedvenceim Han Solo és Darth Vader. Amikor először vetítették az itthoni mozikban a filmet, egy barátommal órákig vártunk a beengedésre az egyik angyalföldi mozi előtt. Majd amikor megindult a tömeg, az első helyről az utolsóra keveredtem, és a pótszékről kellett végignéznem a filmet. Arról nem is beszélve, hogy napokba telt, míg elmúlt a 45-ös bakancs lenyomata a hátamról, amiben valaki átgyalogolt rajtam" – vette át a szót Papp Feri.„De egyszer például, mikor egy ausztráliai fellépésről jöttünk haza a fiúkkal a reptéren kerültem óriási bajba. Kint vettem egy Darth Maul fejet, ami belül üreges volt, és abba tettem a kis Star Wars figurákat, amiket szintén kintről hoztam. Mikor átvilágították a bőröndömet azonnal kiállítottak a sorból, mert az apró, bezacskózott bábukról azt gondoltak, óriási drogszállítmányt próbálok átvinni a biztonságiakon. Nagyon kellemetlen volt" – mondta el Feri, akinek az évek során a Star Wars őrülettel sikerült zenésztársait is megfertőznie. Olyannyira, hogy a 25 éves, jubileumi IHM koncerten a hazai Star Wars klubból is felléptek velük néhányan, és természetesen a srácok is beöltöztek a show kedvéért.



Sipos Tomi egy olyan hobbit talált magának, amit mára már hivatászszerűen űz. Talán kevesen tudják, de egy ideje a zenélés mellett kettlebell edzéseket tart heti két alkalommal.



„3 és fél éve kezdtem el a kettlebellt, és az edzőm unszolására 2 éve megcsináltam az instruktori vizsgát is. Megörököltem a csoportot ahova anno jártam, így már edzőként izzasztom az embereket. 5 és 45 kiló közötti vasgolyókkal edzünk, amelyekkel azért ajánlatos óvatosan bánni, mert ha a lábadra ejted az azért elég hardcore. A törzsizomzat fejlesztése a cél, és inkább fiúk járnak az órákra, de arra is volt már példa, hogy sikerült a feleségemet is rávennem, hogy lejöjjön. A bátyámat, Petit évek óta próbálom meggyőzni, milyen jó lenne neki, ha ő is kipróbálna egy edzést, de eddig még nem adta be a derekát. Szörnyen lusta!" – árulta el Sipos Tomi.