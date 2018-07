Dress Up! - Hazai sztárok, stílustanácsadók kampányolnak a a fiatal lányok védelmében

Ha a szíved nem kirakat, a tested miért lehet az?"

Fontos lenne, hogy a fiatal lányok tájékoztatást kapjanak arról, hogy bizonyos öltözködés milyen hatással van másokra, milyen üzenetet közvetít akár online, akár offline"

A szülőknek, Édesanyáknak éppen ezért óriási felelőssége van az önértékelés és önbizalom megerősítésében"

Semmiképp sem javaslom, hogy kezdjük el hibáztatni a gyerekünket, vagy felelősségre vonni, mert, hogy pont az a bizalom veszik el, amire ilyenkor a gyereknek a legnagyobb a szüksége. Egy ilyen helyzetben soha nem ő a hibás, hanem az a fél, aki kicsal belőle felvételeket, berántja egy ilyen helyzetbe, amelyben nagyon nehéz nemet mondani ilyen kiszolgáltatott helyzetben"

Motivációs kampány indult Magyarországon a tudatos öltözködés népszerűsítésére és a tinédzser lányok online szexuális zaklatás elleni védelmében. A Pán Péter Stop nevű ifjúsági blog családvédelmi és más szakmai szervezetekkel, hazai médiaszemélyiséggel karöltve arra hívja fel fiatal lányok és szülők figyelmét, hogy mind a virtuális térben, mind a valós életben mit tehetnek saját védelmük érdekében. A brit Royal Society for Public Health felmérésében körülbelül 1500, 14 és 24 év közötti fiataltól kérdezték meg, hogy gyakorol-e bármilyen hatást az életükre az Instagram, a Twitter, a Facebook, a Snapchat és a YouTube. A válaszokból egyértelműen, de mindközül az Instagram idéz elő leggyakrabban testképzavart és nyugtalanságot a fiatalokban.Emellett komoly problémát jelent a főként fiatalok körében terjedő, szexuális tartalmú képek, videók, üzenetek küldése vagy fogadása (szexting). A 13-14 éves lányoknak súlyos gondot okoz, hogy hogyan kezeljék, ha ilyen fotókat kérnek tőlük. Gyakori, hogy a címzettek egyáltalán nem kezelik bizalmasan ezeket a fotókat, sőt, nem egy esetben zsarolásra használják fel őket.Egyre több iskolában tiltottak be szexuálisan provokatív ruhadarabokat, mint például a forrónadrágot, anélkül, hogy bármilyen információt fűztek volna a tiltáshoz.– hívta fel a figyelmet Bereczki Enikő.A Pán Péter Stop! blog országos szemléletformáló kampányának célja, hogy motiválja, és egyúttal felhívja a figyelmet a nők, főképp a fiatal lányok, gyermekkorban lévők online és offline megjelenésére. Ismert médiaszemélyiségek,. Az interjúkban a tudatos öltözködési kultúráról is szó esik. Fontos segíteni a tinédzsereket a tudatosabb internethasználat és internetes önvédelem tekintetében, hiszen az online térben kiszolgáltatottabbak, mint a felnőttek.- hangsúlyozza a kampányvideóban.Akkor tud boldog lenni egy tinédzser sokszor, ha azokat a visszajelzéseket kapja, hogy „szép vagyok", „jól nézek ki", „menő vagyok". Nyilván ez természetes, tehát senki nem attól lesz boldog, ha azokat a visszajelzéseket kapja, hogy „csúnya vagy" „buta vagy", de annak a mértéke irreálisan megnövekedett, hogy ez mennyire fontossá vált a serdülőnek. A kutatások is alátámasztják, hogy nagyon nagy szerepe van az Instagramnak leginkább, ott ömlik rájuk ez a sok információ is egyrészt, másrészt magasan van a léc, amit nekik el kell érni, ami leginkább a külsejükre fókuszál. Nem a tanulmányukban kell nagy dolgokat elérni, vagy a személyiség fejlődésükben, hanem a külsőben, testükben – emeli Nagy Janka gyerekpszichológus.Gyurácz Eszter az ATV időjárás-jelentője így nyilatkozott a kampány során: Amikor elindítom a napom, a legfontosabb az, hogy mi a motivációm, amiért felöltözöm. Nem azért akarok felöltözni, hogy minél több kacsintást, dudát és füttyszót gyűjtsek be, hanem azért, hogy én jól érezzem magam. Ez nyilván meghatározza azt, hogy a televízióban is milyen ruhákat vállalok el. Volt olyan, amire már azt mondtam, hogy nekem nem fér bele, az olyanok, mint a kivágott, rövid ruhák, nekem abszolút nem felelnek meg. Tudom, hogy a tévében sok nő érvényesül nem megfelelő módon és amikor én oda kerültem, elhatároztam, hogy én teljes mértékben szeretném ettől elzárni magam és szeretnék egy olyan utat képviselni, ami máshogy éri el a célját, legyen az egy új műsor, egy új lehetősége. 