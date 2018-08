Drake zenéjét 50 milliárdszor töltötték le világszerte

A kanadai rapper kiadója, a Republic Records Media közölte a rekordot a Billboard magazinnal. Az elmúlt hónapban az Apple azt tudatta, hogy Drake zenéjét karrierje során náluk 10 milliárd alkalommal streamingelték. A Spotify-meghallgatások száma 13 milliárd felett lehet.



A Torontóból származó Drake legújabb, Scorpion című, 25 dalt tartalmazó duplalemezét június végén adta ki. Már az album is több rekordot megdöntött: megjelenése után néhány órával a Spotify bejelentette, hogy óránként 10 millió streamingelést regisztráltak. Az első nap végéig 132 millió alkalommal játszották le. Az Apple Music adatai ennél is magasabbak voltak, elérték a 170 milliót.



A Scorpion három hetet töltött a brit album slágerlista élén, jelenleg 5. hete áll az amerikai Billboard 200-as listájának első helyén.



A többszörös Grammy-díjas zenész már korábbi lemezeivel is letöltési rekordokat döntött, a világ legjobban kereső rapperei közé tartozik.