Drake letaszította Ed Sheerant az albumeladási lista csúcsáról

A Nielsen SoundScan piackutató cég szerint Drake nem csupán az albumeladási listán tört az élre, hanem az online meghallgatások számát tekintve is új csúcsot állított fel, és tavaly megjelent Views című albumának sikerét túlszárnyalva, az Egyesült Államokban egy hét alatt legnagyobb példányszámban elkelt album címét is megszerezte legújabb korongjával.



A 2016-os év legtöbb eladást produkáló zenei előadójának új lemeze a második helyre szorította vissza Ed Sheeran angol énekes-dalszerző Divide című albumát. A ranglista harmadik helyét a rapper Rick Ross Rather You Than Me című új korongja szerezte meg.



A Billboard 200-as lista összeállításához figyelembe veszik az album- és a daleladásokat, valamint az online meghallgatások számát. Shape of You című slágerének köszönhetően azonban Sheeran továbbra is uralja az online kislemezeladások ranglistáját.