Dr. Plüssi: Játék kórház - új részek március 6-tól!

A gyengélkedő játékok és plüssállatok gyógyulását segítő kórház zökkenőmentesen működik, de egyre több a beteg, így a 6 éves kis doktornőnek, Dr. Plüssinek és Hallie-nek extra segítségre van szüksége... Dr. Plüssinek mindenre van gyógymódja, illetve nagy dózisú szeretetet, törődést és az egészséggel kapcsolatos leckéket nyújt nem csupán az udvaron található klinikát látogató játékok, hanem a tévé képernyője előtt ülő gyerekek számára is.



A sorozat tehát kihangsúlyozza, hogy mennyire fontos, hogy vigyázzunk magunkra és másokra, illetve felvonultatja a Disney történetmesélés elmaradhatatlan elemeit is: a fantáziát és a vágyak beteljesülését.



A sorozat alkotója és executive producere, Chris Nee, valamint a rendező, Norton Virgien neve garancia a minőségre, ugyanis mindketten Emmy-díjasok.



Nézd Te is az új részeket március 6-tól minden hétköznap 14:30-kor a Disney Junior csatornán!