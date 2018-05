Döntőben az AWS: őszinte metál az Eurovízión - interjú Lisszabonból

Újabb meghívás



A döntőbe jutást követő sajtótájékoztatón árulták el az AWS tagjainak, hogy meghívták őket világ legnagyobb heavy metál fesztiváljára, felléphetnek a Wacken Open Airen!

Fotó: MTI

Fotó: Thomas Hanses /Eurovision.tv

A mai döntőt élőben közvetíti a Duna Televízió 21 órától. Az adás előtt 20 óra 30 perctől Hangolódjunk az Eurovízióra címmel felvezető műsort láthatnak a nézők az A38 Hajóról.

Az Eurovíziós Dalfesztiválnak helyt adó Altice Arena mellett, a Tejo folyó partján lévő étteremben találkozunk az AWS tagjaival. A magyar zenekar a szerda délutáni próba után érkezik a helyszínre."Nekem ez volt eddig a legjobb" – mondja Siklósi Örs, az AWS frontembere. „Az első alkalommal még nagyon furán éreztük magunkat az arénában. Élő zenét játszó banda vagyunk, a koncerteken soha nem szoktunk utasításokat követni, itt azonban már egy hónappal előre megvolt a koreográfia, amit át kellett ültetnünk a gyakorlatba. De már hozzászoktunk, otthonosan mozgunk a színpadon, most sem arra figyeltünk, hogy „mit merre, hogyan", hanem át tudtuk élni a dalt – fogalmaz az énekes.A zenekar többi tagja - Brucker Bence (gitár), Kökényes Dániel (gitár), Veress Áron(dobok) és Schiszler Soma (basszusgitár) – is elégedett a próbával és a színpadképpel is. A fiúk nem izgulnak, lazán várják az élő show-t, amit milliók követnek világszerte."Én mindig csak egyetlen dolog miatt aggódom: ne betegedjek meg, ki tudjak énekelni minden hangot" - halljuk Örstől.Mintha csak az énekes gondolataiban olvastunk volna, amikor eltettünk egy kis „hazait" a zenekarnak: immunerősítőként házi pálinkát, energiapótlékként - bár abból nincs hiány -, pedig magyar csokit adtunk át az AWS-nek. A tüzes vizes palackot egyébként a Kisalföld ballagási mellékletébe csomagoltuk be, hogy túlélje az utazást, a fiúk rögtön neki is álltak a fotók és nevek böngészésének.Nem akartak megfelelni senkinekAz AWS tagjai ennyi ideig még soha nem voltak „összezárva", mint az Eurovízió alatt, de valószínűleg nem oszlanak fel, mire hazaérnek. "Ismerjük egymást annyira, hogy tudjuk, mikor akar a másik egyedül lenni, vagy mikor van szüksége társaságra. Persze tudunk azért hisztizni meg veszekedni is, és mindenki mondhatna a másikról egy zavaró tulajdonságot – például van, akinek két órán át csörög az ébresztője reggel, mert folyamatosan lenyomja a szundit -, de abszolút pozitívan értékelem az elmúlt másfél hetet" – fogalmaz Veress Áron.A fiúk közben nem feledkeznek meg itthoni teendőikről sem, az a céljuk, hogy szeptemberben érkezzen a negyedik albumuk. "Nem hiszem, hogy ekkora nemzet-közi hírnévben még egyszer részünk lesz. Éppen ezért gondolkodunk abban is, hogy néhány dalt lefordítunk angolra. De a koncepció az, hogy Magyarországon működjünk, méghozzá jól" – mondja Siklósi Örs.Az AWS egyébként már korábban is jelentkezett A Dalba, de a Ha nem tűnsz el című számukat akkor nem válogatták be. "Még szerencse" - ahogy a tagok fogalmaznak, szerintük ugyanis az a dal kevésbé mutatta meg azt, amit ők képviselnek. Ám a Viszlát nyárban nincs semmiféle kompromisszum, itt tényleg nem akartak megfelelni senkinek, csak saját magunknak, az elejétől a végéig úgy rakták össze a számot, ahogy az nekik tetszik.A dal a halál és a gyász témakörét járja körbe, Örs édesapjának elvesztéséről szól."Nem azért nem szeretek az üzenetéről beszélni, mert nehezemre esik. A baj az, hogy ha ez a téma szóba kerül például egy tehetségkutatóban, celebműsorban, akkor önsajnáltatásnak tűnik az embereknek. Miközben a Viszlát nyár egyáltalán nem erről szól, hanem az elengedésről, szeretteink halálának feldolgozásáról. A zenélés számomra azért is jó, mert felgyülemlett érzéseket, problémákat, stresszt, ki tudom adni egy-egy dalban" – fogalmaz Örs.A törzshelyüket hoznák LisszabonbaMivel a portugál fővárosban megtalálható a San Francisco-i Golden Gate híd "kistestvére" és a riói Jézus-szoborhoz megszólalásig hasonlító Krisztus király szobor, ezért a fiúkat arról is megkérdeztük, hogy ők mit hoznának ide Budapestről: a BARHole nevű törzshelyük volt az egybehangzó válasz. "Kész csoda, hogy még nem tiltottak ki onnan minket! – fűzi hozzá Soma. A bárban egyébként ma is közös „drukkolósdit" tartanak, mert mindig nagyon sok energiát ad a fiúknak, ha arra gondolnak, hogy a közönségük velük van.Az AWS tagjai a Portugáliában töltött idő alatt megkóstoltak helyi specialitásokat is, Bence elmondása szerint ettek francesinhát - hasábburgonyával és igen pikáns szósszal tálalt szendvics - és ittak ginjinhát – meggylikőrt - is."Hallgattunk fadót és utcazenélni is beálltunk két sráchoz, akik az egyik helyi templom aljában gitároztak, énekeltek" – mesélik a fiúk. A frontember azt is elárulja, hogy írt egy dalt Lisszabonról, részleteket azonban nem oszt meg.Természetesen a portugál lányokra is rákérdezünk, mire Örs azonnal rávágja, hogy ő csukott szemmel jár. Áronnak azonban tetszenek a lisszaboni hölgyek, míg Somát a spanyol szépségek ragadták meg.A zenekar Lisszabon elővárosába, az impozáns Sintrába is ellátogatott, ahol a hajdani király színpompás palotája áll. Az óceánpartot sajnos csak madártávlatból látták, de a főváros utcáit díszítő festményeket, graffitiket testközelből is megcsodálták. Elmondásuk szerint nagyon kedvesen fogadták őket a helyiek, tetszik nekik, hogy az emberek sokat viccelődnek és állandóan mosolyognak. Szerettek volna utazni a híres 28-as villamossal is, ám az éppen akkor nem járt.S hogy mivel várják majd a fiúkat otthon? A BARHole-ban a jó társaság mellett sok szeretettel, Örsöt pedig valószínűleg lasagne-vel fogadja majd vasárnap az édesanyja. Az AWS még egy ejtőernyős ugrást is betervezett, igaz, azt már a nyár-ra.