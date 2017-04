Donald Sutherland olajmilliárdost alakít egy új sorozatban

Donald Sutherland alakítja Jean Paul Getty amerikai olajmilliárdost a Trust (Bizalom) című új televíziós filmsorozatban.



A The Hollywood Reporter információi szerint a 81 éves kanadai színész szereplésével készülő produkciót júniusban kezdik forgatni Londonban és Rómában, a tervek szerint 2018 januárjától lesz látható az FX amerikai televízió műsorán.



A tízrészes évad 1973-ban játszódik, amikor Getty unokáját, az akkor 17 éves III. John Paul Gettyt elrabolták Olaszországban és öt hónapig tartották fogságban.



Hozzátartozóira úgy akartak nyomást gyakorolni fogva tartói, hogy levágták a fiú fülének egy részét és elküldték az Il Messaggero olasz napilapnak. A család végül 2,7 millió dollár váltságdíj ellenében érte el a fiú kiszabadulását.



A sorozatot Danny Boyle rendezi.



Sutherland korában többször is szerepelt televíziós sorozatban. Az X polgártárs című filmben játszott mellékszerepéért Emmy- és Golden Globe-díjat is kapott. Legutóbb az Antoine Fuqua rendezte Ice című sorozatban működött közre.