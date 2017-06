Dolák-Saly Róbert egy új klippel ajándékozta meg rajongóit - Itt a King Kong

Aki látogatója Dolák-Saly Róbert előadásainak, már élvezhette a produkciót.Azok akik szeretnék a produkciót bármikor élvezni, most már erre is lehetőségük van, mert szerdától klip is látható a nótához, ami tökéletes stílusparódia. A szöveg vicces felütései mögött azért komoly mondanivaló is megbújik.Ez van: öregszünk.A rohanó évekkel nem kéne törődnöm,tükörbe nézek, és nagyon kell röhögnöm:ritkul a hajam, már kilátszik az agyam,az ínyemmel rágok, de nem sajnálom magam.Te se aggódj értem egy percet se, nyugi,majd meglátod, baby, az öregség buli:nem tudjuk előre, mikor állunk fejre,de pont ez a jó, ez az izgalmas benne.Játszom a vén majmok orosz rulettjét:nem mindig váltom ki a doki receptjét.Nem vagyok százas, de hatvanas, az igen,a csajokért most is megdobban a szívem.Ahogy öregszem újra érzem,hogy a legjobb nők szemébenszexuálisan nem vagyok tényező,számukra nem napfény vagyok, hanem jégmező.Ez gyerekkoromban is így volt,bár akkor egy szép nő így szólt:a kissrác olyan, akár az őserdő,ahonnan nem tudni, mikor ugrik majd előa King Kong, a King Kong, a King Kong, a King Kong.Tulajdonképpen nincs semmi bajom,csak dögledezik már a hatalmas majom.De nem kell a részvét, a segítő akarat,saját halottamnak tekintem magamat.Bocsánat, ha zagyvákat gesztikulálok,nem béna a kezem, csak sztárokat utánzok.Te meg haver, szünet nélkül ne bólogass nekem,behányok, ha mindenben egyetértesz velem.De térjünk csak vissza a színvonalas nőkre,függetlenül attól, hogy fekete, barna, szőke.Hej, baby, örülök, hogy velem vagy a gondban,te vagy a legeslegjobb guminő a boltban.Ahogy öregszem azt is érzem,hogy a legjobb nők szemébennem vagyok már semmilyen célra jó,szerintem úgyse, mint önkéntes véradó.Ez gyerekkoromban is így volt,bár akkor egy szép nő így szólt:a kissrác olyan, akár az őserdő,ahonnan nem tudni, mikor ugrik majd előa King Kong, a King Kong, a King Kong, a King Kong.