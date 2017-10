Dokumentumfilm készül a hollywoodi szexuális visszaélésekről

A dokumentumfilmes páros hétfőn jelentette be, hogy új munkájukban az olyan szexuális ragadozók viselkedésére akarnak rávilágítani, mint Harvey Weinstein és társai. Emellett azt is vizsgálják, hogy hogyan tette lehetővé visszaéléseiket az a kultúra, amely védelmezte őket.



A két filmes elmondta, hogy évek óta próbálták ezt a filmtervüket megvalósítani, de nagyon kevesen vállalták, hogy a kamera előtt mondják el tapasztalataikat, és nem találtak forgalmazót sem. A Weinstein-botrány nyomán azonban özönleni kezdtek hozzájuk a jelentkezők, "mintha egy láthatatlan gát szakadt volna át" - mesélték.



Kirby Dick rendezte a The Invisible War című 2012-es dokumentumfilmet az amerikai hadseregben előforduló szexuális erőszakról. The Hunting Ground című, 2014-ben bemutatott filmje pedig az egyetemi kampuszokon történt szexuális zaklatásokról szólt. Utóbbinak a The Weinstein Co. volt a forgalmazója. Mindkét dokumentumfilmet Oscar-díjra jelölte az amerikai filmakadémia.